Константин Ишханов: «InClassica соберёт по-настоящему звёздный состав участников»

С 28 августа по 26 сентября 2021 года в ОАЭ состоится X Международный музыкальный фестиваль InClassica. К своему десятилетию один из самых крупных европейских фестивалей, который до этого несколько лет проходил на Мальте, подготовился основательно. 37 знаменитых солистов (среди которых Денис Мацуев, Рудольф Бухбиндер, Максим Венгеров, Михаил Плетнёв, Андрей Гугнин и прочие), семь симфонических оркестров и 12 дирижёров станут участниками музыкального праздника в одном из самых роскошных уголков мира — в Дубае.

Организаторами фестиваля выступают Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC) и SAMIT Event Group. Площадками фестиваля станут Dubai Opera и Coca-Cola Arena.

Четыре недели классики

Впервые фестиваль соберёт такое количество звёзд классической музыки одновременно. Заявлены выступления Дэниэла Хоупа, Дениса Мацуева, Александра Князева, Даниэля Лозаковича, Михаила Плетнёва, Анны Тифу, Андрея Гугнина, Рудольфа Бухбиндера, Дениса Кожухина, Сергея Догадина, Кита Армстронга и прочих.

За четыре недели на сцену фестиваля выйдут семь симфонических оркестров: Иерусалимский симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, Мальтийский филармонический оркестр, Словацкий филармонический оркестр, Государственный симфонический оркестр Армении, Калининградский симфонический оркестр, Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца.

Не менее звёздный состав запланирован и среди дирижёров: на протяжении фестиваля место за дирижёрским пультом займут Михаил Плетнёв (Россия), Дмитрий Яблонский (США — Израиль — Испания), Александр Сладковский (Россия), Майкл Френсис (Великобритания — США), Сергей Смбатян (Армения), Мариус Стравинский (Великобритания) и многие другие.

«На четыре недели Дубай превратится в музыкальную столицу мира, потому что InClassica соберёт на своих площадках по-настоящему звёздный состав участников. Концерты фестиваля будут идти каждый день, причём не только вечером — в дневное время наши гости могут насладиться выступлениями наших учеников Ближневосточной академии классической музыки совместно с симфоническими оркестрами и известными солистами. Ждём всех в Дубае на X Международном фестивале InClassica», — отметил президент EUFSC Константин Ишханов.

© Фонд EUFSC

Сроки фестиваля, а также внушительный список известных солистов позволили сформировать интересную и разнообразную программу, в которой каждый гость найдёт произведения своего любимого композитора. На фестивале прозвучат сочинения И.С. Баха, П.И. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева, М. Бруха, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, М. Равеля, Л. ван Бетховена, Дж. Верди, А. Дворжака, А. Хачатуряна, К. Сен-Санса, Д. Шостаковича, И. Стравинского, Б. Бартока и прочих.

Наряду с сочинениями классических авторов будет представлено творчество композитора — резидента фестиваля Алексея Шора. Композитор также является резидентом Мальтийской академии филармонического оркестра и Государственного симфонического оркестра Армении.

«Я много наслышан об этом фестивале, и не только из-за большого числа знаменитых музыкантов, выступавших на нём, но и благодаря атмосфере, которая там царит. Многие из моих друзей выступали на этом фестивале и всегда отзывались очень тепло. Я впервые буду выступать на InClassica и с нетерпением жду встречи со слушателями», — признался народный артист России, пианист Денис Мацуев.

© Фонд EUFSC

Важной частью фестиваля InClassica станет масштабная образовательная программа: с 4 по 23 сентября в Дубае пройдёт Ближневосточная академия классической музыки, принять участие в которой может музыкант любого возраста. Для мастер-классов в Дубай приедут ведущие педагоги со всего мира. Среди них — Рудольф Бухбиндер (Германия), Дмитрий Алексеев (Великобритания), Борис Кушнир (Австрия), Павел Гилилов (Германия — Австрия), Максим Венгеров (Монако), Александр Рамм (Россия), Максим Рубцов (Россия) и многие другие.

Лучшие студенты академии, кроме участия в мастер-классах, получат возможность выступить вместе с известными музыкантами в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра. В ежедневных концертах академии также примут участие Государственный симфонический оркестр Армении под управлением Сергея Смбатяна и Калининградский симфонический оркестр под управлением Михаила Кирхгоффа.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.inclassica.com.