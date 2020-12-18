Взгляд в будущее: в Сочи прошла международная молодёжная конференция NEXT 75

Конференция NEXT 75 стала одним из финальных аккордов юбилейной программы, посвящённой 75-летию отечественной атомной промышленности. В будущем определять направление развития нашей планеты станут молодые люди, поэтому в сочинском зале «Атом» основную часть аудитории составляли школьники и студенты, которые в прямом эфире обсуждали с учёными самые острые вопросы: нехватку ресурсов, дефицит энергии и перенаселение.

Цель конференции NEXT 75 — создать прямой диалог молодёжи с признанными экспертами мирового уровня — удалась полностью. Трансляция мероприятия велась по всему миру, и интерес пользователей говорил сам за себя: с начала мероприятия его онлайн-аудитория была около 60 тыс. человек, но уже через полчаса она увеличилась вдвое, а к финалу трансляции — в шесть раз. Первый вопрос эксперту задала медсестра из ЮАР.

За пределами возможностей

Неслучайно основными вопросами, формирующими будущее нашей планеты, задаются именно в «Росатоме», ведь девиз атомной отрасли с самого начала был «опережая время». Основными секторами дискуссии стали такие вопросы как нехватка ресурсов, перенаселение планеты, проблемы экологии и новые болезни, угрожающие человечеству.

Мероприятие началось с опроса: какая из перечисленных проблем кажется вам наиболее актуальной в конце 2020 года? Первый промежуточный итог оказался довольно интересным: на первое место (32,6%) вышли проблемы экологии, нехватка ресурсов набрала 27,6%, «бронзу» получило перенаселение с 21,4%. И лишь на четвёртом месте с 18,4% разместилась проблема «новые болезни и вирусы», что более чем удивительно в конце года, прошедшего под знаком пандемии. Впрочем, возможно, это как раз говорит о том, что подготовленная аудитория не собирается размениваться на актуальную повестку в угоду глобальным проблемам, которые могут быть не так заметны каждый день.

А таких проблем действительно много. К примеру, один факт, связанный с эрозией почв, действительно поражает воображение: чтобы восстановить 2,5 см почвы, разрушенной выветриванием, нужно 500 лет. Очевидно, что такого времени у человечества нет, и принимать меры по спасению окружающей среды нужно в ближайшее время.

Профессор кафедры промышленной экологии и оценки жизненного цикла Королевского технологического института (Швеция) Мигель Брандао заявил, что большинство стран живёт за пределами своих экологических возможностей.

«Есть вещи, о которых не принято задумываться, но если бы каждый житель нашей планеты, к примеру, потреблял столько, сколько потребляет средний американец, то нам потребовалось бы не одна, не две, а четыре с половиной Земли просто для того, чтобы производить столько ресурсов и грамотно утилизировать их остатки», — подчеркнул учёный.

Он добавил, что самые богатые страны потребляют приблизительно в десять раз больше ресурсов, чем страны третьего мира, и для изменения этой парадигмы производства и потребления необходимо перейти от линейной экономики к циркулярной.

© Росатом

Его коллега, член международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис, рассуждая о перспективных источниках энергии будущего, привёл в пример российскую плавучую АЭС «Академик Ломоносов».

«Вот это и называется чистая энергия, эта небольшая АЭС обеспечивает потребности целого города и не наносит вреда окружающей среде. Пусть выработка у неё пока не очень большая, но «Росатом» как раз показал нам путь, куда двигаться, это и есть цель. Плавучая АЭС окупается за год, даже если продавать энергию по низкой цене, а в дальнейшем она работает исключительно в плюс, не нанося вреда природе», — подчеркнул Блис.

Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор американского Университета Джорджа Мейсона, обращаясь к проблеме эпидемий заявила, что главный урок, который человечество вынесло из уходящего года — это понимание, что общественное здоровье важнее, чем проценты прибыли.

«Профессия врача всегда была престижной, а теперь она стала критически важной для всего государства и для каждой отдельной семьи. Я надеюсь, что теперь это навсегда — ведь недаром поток заявлений в медицинские вузы и общий интерес населения к медицине и биологии заметно вырос», — отметила она.

«Хочу напомнить, что говорю это из США, где каждый день положительный коронавирусный тест получает не менее двухсот тысяч человек», — уточнила Баранова.

Эксперт добавила, что одним из самых важных результатов пандемии коронавируса стало понимание: системы здравоохранения, и глобальная, и национальные, нуждаются в масштабной перестройке.

«Зазор между скачущей впереди планеты всей учёной мыслью и практиками-врачами, работающими «на местах», огромен, да и сами врачи в дефиците. Но уроки извлечены, и глиняные ножки нашего медицинского колосса в ближайшее время будут заменены — хотя бы на кирпичные» — сказала Баранова.

© Росатом

Зелёный квадрат будущего

Доктор наук, профессор Университета Дели Теджбир Сингх Рана отметил, что рост населения планеты за последние двести лет резко увеличился: границу первого миллиарда человечество перешагнуло в 1800 году, второго — в 1930-м, третьего — в 1960-м, а далее оно увеличивалось на миллиард примерно каждые 12 лет.

«К 2050 году, по прогнозам ООН, нас станет больше минимум на два миллиарда человек. При этом мы имеем дело с коктейлем из удалённости маленьких посёлков, нищеты и неграмотности их жителей. Эта гремучая смесь и порождает высокие темпы прироста населения в развивающихся странах. А пока получается, что с одной стороны, мы строим сверкающие и величественные небоскребы, а с другой — у подножия этих небоскребов живут миллионы бедных людей, число которых будет расти с каждым годом. Но всё же верю: у нас найдутся силы и воля изменить мир к лучшему», — отметил доктор Рана.

Лауреат Нобелевской премии мира, лауреат премии «Глобальная энергия» Родней Джон Аллам выразил мнение, что внедрение водородной энергетики позволит заменить природный газ для отопления жилых, коммерческих и промышленных помещений.

«Основная часть H2 будет производиться с использованием очень крупных, центрально расположенных станций, работающих на природном газе или угле со 100%-ным улавливанием CO2. Мы не должны забывать о необходимости активизировать наши усилия по повышению эффективности использования энергии», — подчеркнул Аллам.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв поблагодарил всех участников конференции NEXT 75 и отметил, что человечество уже научилось воплощать не просто смелые, а по-настоящему фантастические идеи.

«Но у прогресса есть и обратная сторона, есть несколько основных вызовов, с которыми столкнётся человечество. Изменение климата из-за сжигания углеводородного топлива — уже в ближайшее время нужно кратно снизить эту нагрузку на планету. Значит, нам нужны альтернативные источники энергии, в первую очередь ветро- и гидроэнергетика, солнечная энергия и, конечно, энергия атома — вот тот зелёный квадрат низкоуглеродной энергетики будущего для спасения нашей планеты», — подчеркнул глава «Росатома».