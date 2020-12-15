Только девять дней: «МКБ Инвестиции» выступит брокером по приобретению акций «Детского мира»

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Ярослав Родин
ООО «МКБ Инвестиции» выступит брокером по приобретению акций ПАО «Детский мир» для «Галф Инвестментс Лимитед» (Gulf Investments Limited) на Московской бирже.
Только девять дней: «МКБ Инвестиции» выступит брокером по приобретению акций «Детского мира»
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Книга заявок будет открыта с 15 по 24 декабря 2020 года. Подача заявок на продажу акций будет осуществляться в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки». Цена приобретения одной акции устанавливается в размере 160 рублей. Размер стандартного лота равен одной акции. Величина шага цены в режиме торгов установлена равной 0,02 (ноль целых две сотых) рубля, то есть две копейки. Для подачи оферты в книгу заявок необходимо иметь акции ПАО «Детский мир» на брокерском счёте.

При этом каждый участник торгов самим фактом подачи заявки автоматически подтверждает, что ни заявки, ни приглашения к торгам не будут распространяться на территории США, Канады, Австралии, Японии и ЮАР. Кроме того, участник торгов подтверждает, что не находится под санкциями каких-либо госорганов США, Великобритании, Совета безопасности ООН и Евросоюза и не действует в интересах лица, находящегося под санкциями.

«На инфраструктуре Московской биржи будет обеспечена простая и доступная процедура подачи заявок и расчётов. Мы ожидаем, что объявленные новые условия станут более удобны для инвесторов, что будет способствовать привлечению большего количества участников», — отметила Рита Рубежная, начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ.

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