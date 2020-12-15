Только девять дней: «МКБ Инвестиции» выступит брокером по приобретению акций «Детского мира»

ООО «МКБ Инвестиции» выступит брокером по приобретению акций ПАО «Детский мир» для «Галф Инвестментс Лимитед» (Gulf Investments Limited) на Московской бирже.

Книга заявок будет открыта с 15 по 24 декабря 2020 года. Подача заявок на продажу акций будет осуществляться в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки». Цена приобретения одной акции устанавливается в размере 160 рублей. Размер стандартного лота равен одной акции. Величина шага цены в режиме торгов установлена равной 0,02 (ноль целых две сотых) рубля, то есть две копейки. Для подачи оферты в книгу заявок необходимо иметь акции ПАО «Детский мир» на брокерском счёте.

При этом каждый участник торгов самим фактом подачи заявки автоматически подтверждает, что ни заявки, ни приглашения к торгам не будут распространяться на территории США, Канады, Австралии, Японии и ЮАР. Кроме того, участник торгов подтверждает, что не находится под санкциями каких-либо госорганов США, Великобритании, Совета безопасности ООН и Евросоюза и не действует в интересах лица, находящегося под санкциями.

«На инфраструктуре Московской биржи будет обеспечена простая и доступная процедура подачи заявок и расчётов. Мы ожидаем, что объявленные новые условия станут более удобны для инвесторов, что будет способствовать привлечению большего количества участников», — отметила Рита Рубежная, начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ.