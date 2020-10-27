Шаг на восток: банк МКБ стал победителем премии AsiaMoney New Silk Road Finance Awards 2020

ПАО «Московский кредитный банк» стал победителем премии AsiaMoney New Silk Road Finance Awards 2020 в номинации «Лучший банк в регионе Центральная и Восточная Европа, а также Центральная и Западная Азия по инициативе «Один пояс — один путь». Награду банк получил впервые благодаря проектам, которые были успешно реализованы с сентября 2019 года.

МКБ провёл первую сделку по привлечению синдицированного кредита в юанях в 2019 году и получил кредитный рейтинг АА+ по национальной шкале Китая. В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией и снижением темпов мировой экономики, банк успешно продолжил работу с финансовыми институтами Азии и построил долгосрочное сотрудничество с China Development Bank.

Вадим Тимохин, управляющий директор по взаимодействию с финансовыми институтами Азии МКБ, отметил, что команда банка поставила перед собой цель развивать международный бизнес с Китаем как со стратегическим регионом около двух лет назад, и следующий шаг — участие в финансировании проектов инициативы «Один пояс — один путь» в России и СНГ.

«Мы планируем продолжать поддерживать операции в национальных валютах и войти в число лидеров российско-китайских отношений», — отметил Вадим Тимохин.

МКБ сотрудничает с 23 финансовыми институтами Китая, включая CDB, ICBC, Bank of China, China Construction Bank и др. Банк активно развивает продукты торгового финансирования и является членом системы CIPS, что позволяет быть платёжным банком при операциях в юанях.