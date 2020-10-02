Атомный голос истории: госкорпорация «Росатом» отмечает юбилей

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Ярослав Родин
День работника атомной промышленности в этом году прошёл ярко: пятичасовой телемост охватил 26 городов, где расположены атомные электростанции, производственные предприятия и научные организации, входящие в структуру госкорпорации «Росатом».

Мероприятие под названием «Перекличка городов» шло в прямом эфире, работники отрасли, ветераны и известные артисты поздравляли друг друга не только сквозь разные часовые пояса, но даже сквозь толщу планеты: работники АО «Атомредметзолото» поздравляли коллег по отрасли из шахты по добыче урана с привычной километровой глубины.

Энергия и безопасность

Направления развития атомной отрасли и сферы применения мирных разработок очень широки, от атомной энергетики и ядерной медицины до создания новых материалов и суперкомпьютеров.

В прямом эфире, посвящённом Дню работника атомной промышленности, среди множества слов чаще других звучали пожелания сохранить лидирующие позиции на мировом атомном рынке и соблюдать высокие стандарты безопасности.

Безопасность — абсолютный приоритет в атомной отрасли. При проведении юбилейных мероприятий были приняты все необходимые меры предосторожности, от обеспечения социальной дистанции до тестирования всех гостей и участников акции на COVID-19. Но эти меры никому не казались чрезмерными или излишними: именно работники атомной отрасли прекрасно понимают, что мелочей в таких вопросах нет и безопасности не может быть слишком много. Так думает каждый из большой семьи «Росатома», насчитывающей 260 тыс. сотрудников.

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