Президент HUAWEI CBG в России и СНГ Лео Ли: «У нас в России две цели: сохранить лидирующие позиции и развиваться»

Президент HUAWEI Consumer Business Group в России и СНГ Лео Ли рассказал RT о способах преодоления проблем, связанных с наложенными на компанию санкциями, и особенностях развития бизнеса в России. Что значит для компании российский рынок, как развивается магазин мобильных приложений AppGallery и что означает программа «Тигр» — в интервью Лео Ли.

— HUAWEI работает в России много лет. Но последний год оказался сложным из-за санкций США, наложенных на ваш бизнес. Как это повлияло на вашу стратегию в России?

— Выручка HUAWEI за прошедшее полугодие составила 454 млрд китайских юаней ($64,8 млрд), что на 13% больше, чем в прошлом году. В потребительском сегменте мы получили 256 млрд китайских юаней ($36,5 млрд), что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Рост прибыли составил около 10%. Конечно, мы преодолеваем препятствия из-за санкций США, но продолжаем двигаться вперёд и развивать бизнес.

В России у нас две цели: первая — сохранить лидирующие позиции, вторая — активно развиваться. Чтобы поддержать стабильность, мы нашли замену комплектующим и программному обеспечению, недоступному из-за санкций. Мы используем как собственные разработки, так и поставки из других стран.

А для активного развития мы создаём собственную экосистему. Мы назвали её «1+8+N». Это означает, что мы фокусируемся не только на бизнесе по производству смартфонов (которые остаются цифрой 1 в этой формуле), но и на других категориях, например ноутбуках, планшетных и носимых устройствах, наушниках и колонках, технологиях дополненной и виртуальной реальности (это цифра 8). Также мы не забываем про мобильный офис, умный дом, развлечения, фитнес и спорт, то есть различные сценарии использования наших устройств (их может быть много, поэтому они обозначены буквой N).

В плане бизнеса это означает, что мы стали получать больше дохода от других категорий. И результат весьма неплох: за последнее полугодие наши продукты из категории «8» показали значительный рост. Например, согласно отчёту GfK, по продажам ультратонких ноутбуков в России HUAWEI увеличил свою долю в три раза за последние полгода, а объём продаж носимой электроники показал рост в 70%.

Также мы строим собственную экосистему на базе HMS (HUAWEI Mobile Services). Магазин мобильных приложений AppGallery вошёл в тройку мировых лидеров. Нашими смартфонами пользуются уже более 700 млн человек, и 150 млн из них зарегистрированы в AppGallery. При этом 70 млн пользователей заходят в него ежемесячно (MAU).

Эта цифра просто потрясающая, а в России количество пользователей наших смартфонов — около 40 млн, из них 12 млн используют AppGallery и около 7,5 млн являются активными пользователями ежемесячно.

HMS развиваются быстрее наших ожиданий, и этому есть несколько причин. Во-первых, мы более открыты, мы делим доходы с разработчиками на более привлекательных условиях. Во-вторых, мы более лояльны, и поскольку магазин приложений запущен недавно, то мы стараемся поддержать разработчиков, готовых к нам присоединиться. Например, предлагаем рекламу внутри AppGallery, которая поможет им быстрее найти своего потребителя. Кроме того, все приложения проходят тщательную проверку на безопасность, ведь у нас очень строгий контроль качества.

Активно сотрудничаем с местными партнёрами, в том числе с «Яндексом», Сбербанком, «Тинькофф Банком», Mail.ru, МТС, «МегаФоном» и прочими. Всё для того, чтобы создать комфортную среду для наших пользователей.

В AppGallery уже более миллиона приложений, и их число постоянно растёт. Так, из 150 самых востребованных в России мобильных сервисов почти 90% доступно в нашем магазине.

— Как именно вы сотрудничаете с российскими партнёрами?

— HUAWEI ведёт бизнес в России более 20 лет, и нам удалось построить прочные и долгосрочные отношения с местными участниками рынка информационно-коммуникационных технологий.

Недавно мы приступили к реализации Единой программы цифрового сообщества для российской индустрии информации и коммуникаций.

Мы описываем её аббревиатурой TIGER («Тигр»), где:

Т — технология (Technology),

I — индустрия (Industry),

G — рост (Growth),

E — экосистема (Ecosystem),

R — надёжность (Reliability).

C помощью этой программы мы хотим поделиться глобальным опытом работы в IT, включая технологии 5G, искусственный интеллект, облачные технологии, чтобы помочь российским партнёрам ускорить процесс цифровизации.

В розничном бизнесе мы также нацелены на взаимовыгодное партнёрство — например, с «М.Видео», DNS, МТС, «МегаФоном», «Билайном», «Связным».

Наша философия фокусируется на запросах потребителя: мы предоставляем новейшие технологии, качественное обслуживание в брендовых магазинах и круглосуточную сервисную поддержку высокого уровня. Всё это помогает сформировать репутацию бренда премиум-класса, нашим бизнес-партнёрам мы помогаем решать задачи и развивать их бизнес.

— Как бренд HUAWEI воспринимают в России?

— Россия — один из главных стратегических рынков, и местные потребители становятся всё более дружелюбными к бренду HUAWEI.

Когда я приехал в Россию в 2005 году, бизнес развивать было трудно, потому что тогда никто не верил, что HUAWEI может создать технологичные продукты высокого уровня. Был ещё такой остаточный стереотип.

Но если сегодня спросить потребителей, что такое HUAWEI, уверен, они дадут точный ответ. По данным IPSOS, узнаваемость бренда составляет около 90%, при этом 47% россиян утверждают, что готовы купить наши продукты. Также в последние полгода число тех, кто отдаёт предпочтение HUAWEI, выросло на 70%.