Голос истории: интерактивная карта с именами героев ВОВ появилась на портале правительства Москвы

В год празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне на портале мэра и правительства Москвы mos.ru стартует проект, который напоминает о героях, отдавших жизнь за Родину в борьбе с фашистскими захватчиками.

Какой подвиг совершили бойцы Панфиловской дивизии? Сколько немецких бомбардировщиков сбил лётчик-ас Иван Кожедуб? Как Дмитрий Лавриненко за неполных три месяца на фронте стал самым результативным советским танкистом? Почему пресс-атташе посольства Германии в Токио Рихард Зорге получил «Золотую Звезду» Героя Советского Союза? Проект «Живая память» ответит на эти вопросы, поможет сохранить связь времён и привлечёт внимание к улицам современной Москвы. Он интуитивно понятен представителям разных поколений и будет интересен как москвичам, так и гостям города.

Имена «Живой памяти»

Сегодня в честь героев Великой Отечественной войны названо более 160 улиц во всех районах Москвы. Но чем дальше от нас эхо военных событий, тем меньше остаётся людей, которые помнят эти имена, знают, какая история стоит за ними. Цель проекта «Живая память» — сделать так, чтобы московские улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, не стали обезличенными и не превратились в простые адресные указатели.

© mos.ru

Проект представляет собой интерактивную карту, на которую нанесены столичные улицы, переулки, площади, бульвары и проспекты. Все они когда-то были переименованы в честь защитников Родины — маршалов и красноармейцев, лётчиков и танкистов, снайперов и партизан. При наведении на улицу курсора на карте появляется справка: история места, современный вид и особенности, биография и фотография героя, имя которого она носит. Среди улиц, вошедших в проект, есть как известные — например, улица Александра и Зои Космодемьянских, которую делят районы Войковский и Коптево (САО), бульвар Маршала Рокоссовского в Преображенском (ВАО), улица Маресьева в Некрасовке (ЮВАО), — так и те, что носят малознакомые, но не менее значимые для истории имена участников Великой Отечественной войны.

Карта проекта составлялась с учётом локальной идентичности, на поддержку и развитие которой направлена программа мэра Москвы «Мой район». Многие улицы в столице носят имена прославленных героев неслучайно. Улица Лётчика Павлова в Косино-Ухтомском (ВАО) получила название в честь командира звена истребительного авиаполка Алексея Николаевича Павлова, который родился и вырос в этом районе. Улица Лётчика Полагушина на территории районов Силино и Матушкино (ЗелАО) была названа в память о лётчике-штурмовике Николае Ивановиче Полагушине, участнике обороны и прорыва блокады Ленинграда, который после войны поселился в Зеленограде.

© mos.ru

Улица Петра Романова в Южнопортовом (ЮВАО) носит имя лётчика, героически погибшего в небе над Берлином, который до войны работал слесарем на располагавшемся в районе Московском подшипниковом заводе №1. Жители московских районов смогут найти такие улицы на интерактивной карте проекта и вспомнить, кто защищал малую родину ценой собственной жизни.

Проект будет представлен на портале мэра Москвы mos.ru, информацию о нём также можно будет найти в социальных сетях и средствах массовой информации.

СПРАВКА

Всего в Москве улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны (по округам):

ВАО — 13;

ЗАО — 26;

ЗелАО — 7;

СЗАО — 26;

САО — 21;

СВАО — 11;

ЦАО — 11;

ЮАО — 11;

ЮВАО — 23;

ЮЗАО — 9;

ТиНАО — 6.