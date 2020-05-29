RT стал официальным партнёром серии смартфонов Honor 30 в России

В новом смартфоне HUAWEI Honor 30 приложение RT существенно улучшилось: теперь в него внедрена технология ISR (Image super resolution), позволяющая пользователям устройств HUAWEI получать изображения высокого качества с помощью нейронной сети, даже если отсутствует подключение к интернету.

Сайты и приложения RT работают в пользовательских сетях, которые зачастую не предоставляют достаточно широкий канал для скачивания медиаданных. Например, при сжатии картинки при передаче может ухудшаться его качество вплоть до появления артефактов на изображении.

Но для пользователей смартфонов HUAWEI эта проблема осталась в прошлом: теперь приложение RT использует технологию ISR (Image super resolution), которая позволяет улучшить качество изображения, обрабатывая его непосредственно на устройствах. Смартфоны HUAWEI Honor с поддержкой технологий HiAI и ISR могут повышать детализацию изображения именно на устройстве пользователя, что позволяет сократить расходы на трафик, не жертвуя при этом качеством.

Ещё один партнёр HUAWEI, китайская компания Sohu­ — крупнейший информационный бренд в китайском интернет-пространстве — столкнулся с тем, что улучшение картинки напрямую связано с доступом к сети, и если он неустойчив или отсутствует, то программа обработки изображений может просто не запуститься.

Но при обработке с технологией HUAWEI HiAI Engine новости Sohu могут увеличить изображение девятикратно и не только показывать чистые детализированные картинки, но и эффективно подавлять шум на изображении, возникающий при сжатии оригинального изображения. Кроме того, при поддержке модели обучения, разработанной для Huawei Kirin 970, изображения могут быть обработаны и улучшены самим устройством, даже если сеть недоступна.

RT — единственный крупный российский международный новостной бренд, использующий технологию HiAI для предоставления более качественного контента. Приложение RT доступно в глобальном магазине Huawei AppGallery, в зависимости от региона можно выбрать языковую редакцию RT. Так что те, кому нужны не только свежие новости на всех основных языках мира, но и качественная картинка в придачу, — установите приложение RT на свой смартфон и проверьте качество сами: лучше один раз увидеть.