Официально лучшая камера в смартфонах: обзор фотовозможностей HUAWEI P40 Pro

Пока режим самоизоляции не загнал всех домой, мы успели протестировать работу камеры нового флагманского смартфона HUAWEI — P40 Pro, и теперь делимся впечатлениями.

10 апреля в России в открытую продажу поступает смартфон HUAWEI P40 Pro. Его цена составляет 69 999 рублей.

Авторитетное издание DxOMark в начале апреля уже поместило HUAWEI P40 Pro на вершину Олимпа камерофонов — модель набрала 128 баллов по совокупности показателей: 140 за фото и 105 за видео, причём отрыв от ближайших конкурентов составил сразу четыре балла. Это необычно для рейтинга, где в битве за верхнюю строчку последние пару лет смартфоны предлагали лишь незначительные улучшения камеры и опережали конкурентов на один-два балла.

Мы успели сделать сотни снимков и видеороликов на HUAWEI P40 Pro в полевых условиях ещё до введения карантина и подтверждаем: результаты потрясающие.

Основная камера

Главный модуль камеры в P40 Pro получил разрешение в 50 мегапикселей, в комплекте с ним идёт сверхчувствительный телевик на 12 МП с пятикратным оптическим зумом и ультраширокоугольный кинообъектив на 40 МП. Справа от этих трёх модулей расположилась светодиодная вспышка и четвертый объектив с 3D-датчиком для измерения глубины резкости.

Продвинутые пользователи давно уже поняли, что количество мегапикселей в камере само по себе может мало что значить. Но если к внушительной цифре в 50 МП добавить качественную оптику от Leica и использовать самый широкий среди смартфонов высокочувствительный сенсор (1/1.28 дюйма), то и эти самые 50 мегапикселей начинают работать на полную, и «высокая детализация» снимков оказывается не очередным маркетинговым приёмом, а тем, что своими глазами наблюдаешь в каждом кадре. В этом мы убедились на примере HUAWEI P40 Pro.

Особенно нам понравилась точная передача цветов. Никакого подкрашенного неба или ядовито-зелёной травы P40 Pro не выдавал. Если все вокруг было серым, таким же оно и оставалось на снимках. Например, этот мост, снятый в пасмурный день:

© HUAWEI

Если же композиция была красочной сама по себе, то все цвета бережно отражались на снимке. Вот пример фото в пастельных тонах — камера не стала выкручивать насыщенность красок, все передано очень точно:

© HUAWEI

За всем этим, конечно, стоят высокие технологии: точная цветопередача происходит благодаря многоспектральному датчику цветовой температуры и высокочувствительному сенсору самой камеры.

Ультраширокоугольная камера традиционно у HUAWEI снимает без эффекта рыбьего глаза, то есть на снимке нет искажений, просто в кадр попадает больше окружающих объектов — это удобно для съемки архитектуры и больших групповых фото. Вот пример ультраширокоугольного снимка:

© HUAWEI

Ночной режим

Большой сенсор означает еще и увеличенный размер пикселя, который в этом смартфоне составляет 2,44 мкм. Это помогает камере улавливать свет даже в сумерках и снижает уровень шума на снимках.

Помимо этого, для съемки в ночном режиме HUAWEI P40 Pro использует и технологии искусственного интеллекта. В частности, смартфон делает несколько кадров с разной экспозицией, а потом анализирует полученные изображения и формирует итоговый снимок с равномерным распределением света. Для этого при съемке в ночном режиме смартфон надо держать неподвижно в течение нескольких секунд (конкретное время зависит от того, насколько темно вокруг вас). Даже при съёмке с рук в таком режиме камера не смазывает объекты в кадре (только если они сами не двигаются быстро, вроде проезжающих машин) — оптическая стабилизация работает превосходно.

Вот эта сцена в реальности выглядела печально: закрытое ветками деревьев граффити, почти не видное в тусклом свете фонаря, который расположился в стороне и слева. На HUAWEI P40 Pro получился загадочный кадр, детали которого интересно разглядывать:

© HUAWEI

Съемка в ночном режиме выдавала фотографии с качественно переданными деталями. В большинстве случаев в итоге получался кадр, который выглядел даже более светлым, чем реальная картинка. Зато все детали сцены аккуратно воспроизводились на фотографии. Вот еще пара кадров, снятых с рук в ночном режиме:

© HUAWEI

© HUAWEI

Зум

Самые интересные возможности для фотосъемки на HUAWEI P40 Pro раскрываются именно благодаря продвинутому зуму. По степени приближения параметры не отличаются от прошлогоднего HUAWEI P30 Pro: у нового флагмана тоже 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Но из-за более широкого сенсора, новой оптики и программных доработок «дальнобойные» фотографии теперь стали еще лучше.

Наиболее сбалансированные кадры с точки зрения детализации и приближения объекта у нас получились на 10-кратном гибридном увеличении. Суть этого режима заключается в том, что все объективы камеры работают совместно, чтобы увеличить изображение.

Если увеличить больше, то включается только цифровой зум, а картинка начинает терять в качестве. А вот на 10х – все четко, ярко и невероятно близко. По субъективным ощущениям, качество фотографий, снятых на 10х, оказывалось лучше, чем любой зум от 5,1х до 9,9х. Мы бы рекомендовали использовать в HUAWEI P40 Pro именно целые значения уровня приближения — 5х и 10х, а все остальные манипуляции над снимками, например, кроп (кадрирование), проводить уже после съемки. Вот примеры кадров на 10х:

© HUAWEI

© HUAWEI

© HUAWEI

На большом приближении сложно случайно не завалить горизонт. Для этого у камеры HUAWEI P40 Pro есть встроенный уровень, который показывает отклонение в реальном времени и помогает выстроить кадр. Чтобы он появился, надо отдельно включить его в настройках.

Еще одна сложность при съемке на длинном зуме с рук – поймать объект в кадр и дождаться автофокуса. Здесь срабатывает оптическая стабилизация – картинка на экране дергается не рывками, как она могла бы это делать из-за микродвижений рук, а плавно, как бы покачиваясь, что облегчает выстраивание кадра.

На большом расстоянии (выше 10х) автофокусу иногда приходится нелегко — даже палец, который лежит на корпусе рядом с модулем камеры, может почувствовать, как оптика внутри смартфона ездит несколько секунд туда-обратно, настраиваясь на объект. Но это неизбежно для дальнобойной съемки, да и использование штатива помогает.

На цифровой зум 50х вряд ли получатся высокохудожественные снимки. Всё-таки на таком увеличении пикселизация и шумы становятся ощутимыми. Сравните два кадра одного и того же самолета. Вот он снят на 50х:

© HUAWEI

А вот он уже подлетел ближе, и мы сняли его на 10х:

© HUAWEI

Зато 50х идеально подходит, когда вы хотите рассмотреть какой-то объект вдалеке, прочитать информационную табличку или узнать номер автомобиля. Он помогает приблизить объекты, которые не способен на таком отдалении распознать человеческий глаз. Фактически это удобный цифровой бинокль.

Видите флаг на снимке?

© HUAWEI

Вот он на 50-кратном увеличении, можно даже герб разглядеть:

© HUAWEI

Ну и конечно, возможность снять Луну с отчетливо видными кратерами на смартфон поражает не меньше, чем на предшественнике HUAWEI P40 Pro – P30 Pro. Фото сделано на максимальном увеличении 50х с рук:

© HUAWEI

Особенно интересно сравнивать фотографии, снятые с одной и той же точки, но на разном уровне приближения. Вот обычное фото без увеличения:

© HUAWEI

Это оптический зум 5х:

© HUAWEI

Зум 50х:

© HUAWEI

Фото с зумом 10х с той же точки:

© HUAWEI

Зум 10х и 50х одного и того же дома (он слева на первом кадре) с той же точки:

© HUAWEI

© HUAWEI

Съемка видео

Запись видео в HUAWEI P40 Pro берет на себя в основном отдельный ультраширокий кинообъектив. Благодаря ему, 4K видео на этот смартфон можно снимать даже в условиях низкой освещенности. Телеобъектив тоже умеет записывать видео, причем зум настраивается прямо во время съемки, приближая изображение вплоть до 15 раз. Переключение объективов хоть и заметно на записи, но все равно происходит достаточно плавно.

Помимо этого, HUAWEI P40 Pro умеет делать замедленную съемку в 7680 кадров, а также снимать в режиме двойного кадра, при котором комбинируются общий план и увеличенный фрагмент изображения.

Вот пример пары съемок садящихся самолетов:

Пример съёмки самолёта

Пример съёмки самолёта

А в этом видео можно посмотреть, как переключаются объективы при зуме:

Зум

Фронтальная камера

Фронтальная камера на 32 МП с автофокусом у HUAWEI P40 Pro тоже получилась крайне удачной и заслуженно оказалась на самом верху рейтинга селфи-камер от Dx0Mark. Работающий в паре с ней датчик глубины позволяет делать селфи с эффектом боке (размытием фона), который очень точно отделяет лицо от фона, в большинстве случаев не оставляя никаких артефактов и размывая только то, что нужно. И все это при любых условиях освещения.

© HUAWEI

Итоговые впечатления

Тесты, проведенные нами с HUAWEI P40 Pro, показали: первое место в рейтингах – это не просто красивые цифры в характеристиках. Фото, сделанные на этот смартфон в разных условиях, говорят сами за себя. Высокое разрешение, бережная передача текстуры изображения и практически полное отсутствие шумов — это все про них.

Это универсальный камерофон, который будет выдавать шикарные кадры и видеоролики при любых условиях съемки, а технологические фишки вроде улучшенного зума открывают новые просторы для творчества.