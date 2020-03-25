На разогреве у флагмана: в России начались продажи смартфонов серии HUAWEI P40 lite

27 марта в России стартуют продажи двух смартфонов серии HUAWEI P40 lite. За первые три дня предзаказа количество предоплаченных заявок на них оказалось на 35% выше, чем на популярную модель прошлого года — HUAWEI nova 5T. Покупателей не смутило то, что вместо сервисов Google (которые в nova 5T ещё были доступны) на борту P40 lite оказался магазин приложений Huawei AppGallery.

Оба смартфона стоят меньше 20 тыс. рублей, но при этом у них есть наиболее востребованные характеристики, например камеры с несколькими объективами, включая широкоугольный, а также безрамочный дисплей 6,4 дюйма и высокоёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой. Всё это, а также запоминающийся дизайн корпуса с мерцающими оттенками делает смартфоны HUAWEI P40 lite привлекательными для молодых людей.

Младшие выходят первыми

HUAWEI позиционирует смартфоны серии P как устройства, в которых передовые мобильные технологии сочетаются с модными тенденциями. Их презентация традиционно проходит весной каждого года, и её всегда активно обсуждают в мобильной индустрии. И хотя основное внимание обычно уделяется флагманам линейки, в этот раз младшим моделям — HUAWEI P40 и HUAWEI P40 lite — тоже есть чем заинтересовать покупателей.

При цене HUAWEI P40 lite в 19 999 рублей и P40 lite E в 12 999 рублей их вполне можно назвать смартфонами для игр. За производительность в них отвечает связка из основного процессора Kirin 810 и графического чипа Mali-G52. Оперативной памяти в смартфонах — от 4 до 6 гигабайт, в зависимости от модели, а объём встроенной варьируется от 64 до 128 гигабайт с возможностью расширения. Смартфоны работают на Android 10 c интерфейсом HUAWEI — EMUI 10.

© HUAWEI

В камере HUAWEI P40 lite сразу четыре объектива: основной 48 мегапикселей, широкоугольный 8 МП, портретный (с эффектом боке, то есть размытием фона) и макрообъектив — оба по 2 мегапикселя.

Присутствует и светодиодная вспышка — впрочем, без неё можно будет обойтись. Апертура (отверстие, через которое свет проникает на сенсор камеры) тут увеличена, а технологии пост-обработки борются с нежелательными шумами и тенями, так что ночные фото получаются чёткими и яркими даже без вспышки. Кстати, ночной режим теперь появился и в селфи-камере HUAWEI P40 lite — он корректирует пересвет при съёмке в темноте, снижает яркость фона и подчеркивает детали портрета, скрытые в тени. Селфи в сумерках, снятые на HUAWEI P40 lite, будут выглядеть натурально.

Обычные фото, сделанные на P40 lite, также прибавят в детализации, благодаря тому, что камера при спуске затвора делает сразу множество кадров, чтобы совместить их лучшие части в финальную картинку.

Широкоугольный объектив с обзором 120 градусов даст новый простор для творчества в съёмке крупных объектов и групповых кадров. А макросъёмка возможна на расстоянии 4 см от объекта (в модели P40 lite E макромодуль отсутствует).

В магазине приложений HUAWEI AppGallery на борту новых смартфонов представлено большинство популярных аппов, в том числе российских. Недавно AppGallery попал в тройку крупнейших магазинов мира, а число его активных пользователей превысило 400 миллионов человек.

Ёмкость батареи новых смартфонов составляет 4200 мА*ч (4000 мА*ч в P40 lite E). Этого с запасом хватит на целый день игр, просмотра и съёмки видео, звонков, общения в соцсетях и мессенджерах. За полчаса HUAWEI P40 lite будет заряжаться до 70%, а за час — целиком. Всё это благодаря зарядке HUAWEI SuperCharge 40 Вт (технология доступна только в P40 lite).

© HUAWEI

Вместе со смартфонами серии HUAWEI P40 lite компания выпустила и специальную модель умных часов HUAWEI Watch GT 2e в корпусе 46 мм. Новые силиконовые ремешки для них выполнены в молодёжном дизайне. Часы сопрягаются с любыми смартфонами по Bluetooth и через фирменное приложение HUAWEI «Здоровье» мониторят качество сна, пульс, уровень стресса и ведут статистику спортивных тренировок. Всё это — до двух недель без подзарядки. У Watch GT 2e появились анимированные циферблаты и возможность дистанционно управлять камерой смартфона, но подробнее о характеристиках и цене компания обещает рассказать завтра — после глобального запуска продукта.

Предзаказ на новые смарт-часы откроется 27 марта, а в свободной продаже они появятся с 10 апреля.