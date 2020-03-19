Молодёжи по карману: в Россию едут смартфоны HUAWEI новой серии P40 lite

20 марта в России откроется предзаказ на два новых смартфона HUAWEI P40 lite и P40 lite E. Две младшие модели открывают новую линейку HUAWEI P40. Но младшие — не значит слабые. За свою бюджетную цену эти смартфоны предлагают характеристики, которые востребованы чаще всего.

Ориентированные на молодёжь смартфоны предлагают интересные возможности по фото- и видеосъёмке, а также хорошую производительность для игр.

Качество изображения и сила заряда

Серия HUAWEI P40 lite очевидно нацелена на молодёжную аудиторию — об этом говорит не только демократичная цена, но и яркий дизайн тонкого корпуса с голографическим эффектом на задней панели. Каждая модель доступна в двух цветах: полночный чёрный для обоих и ярко-зелёный для P40 lite или ярко-голубой для P40 lite E.

P40 lite оснащён основной камерой с четырьмя объективами, собранными в квадратный модуль с металлической окантовкой. Среди них — основной в 48 мегапикселей, широкоугольный в 8 МП, портретный (с эффектом боке, то есть размытием фона) и макрообъектив — оба по 2 мегапикселя. Светодиодная вспышка вынесена под модуль.

Как и во многих других современных смартфонах HUAWEI, камера делает сразу множество кадров, чтобы добиться лучшего качества, и выдаёт финальный снимок с максимальной детализацией.

© HUAWEI

Ночные фото на P40 lite получаются яркими и чёткими благодаря широкой апертуре (то есть отверстию, через которое свет проникает на сенсор) и технологиям постобработки, которые дополнительно избавляют изображения от шумов, пересвета и выделяют детали, скрытые в тени.

Широкоугольный объектив с обзором на 120 градусов делает более вместительными групповые фотографии. С ним удобно снимать достопримечательности или природные этюды.

Макросъёмка возможна на расстоянии 4 см от объекта (в модели P40 lite E макромодуль отсутствует).

Программные алгоритмы в серии P40 lite научились лучше определять силуэты людей для более пропорциональных портретов и видеосъёмки.

Полезная площадь широкого, 6,4-дюймового, дисплея превышает 90%. Подэкранная селфи-камера в 16 мегапикселей (8 МП у версии P40 lite E) представлена в виде небольшой точки в углу экрана. Она тоже умеет интеллектуально обрабатывать и «бьютифицировать» изображения и видео.

В обоих смартфонах используется магазин приложений HUAWEI AppGallery. В нём представлено большинство популярных приложений, в том числе российских. Магазин постоянно пополняется, и происходит это настолько быстро, что недавно AppGallery попала в тройку крупнейших магазинов мира, а число активных пользователей перевалило за 400 миллионов человек.

© HUAWEI

Новые смартфоны работают на Android 10 c фирменным интерфейсом HUAWEI — EMUI 10.

HUAWEI позиционирует новые телефоны в том числе как игровые платформы. В паре с основным процессором Kirin 810 в P40 lite идёт отдельный графический процессор Mali-G52. Эта связка обеспечивает высокую производительность в балансе с энергоэффективностью, чтобы подзаряжать смартфон приходилось как можно реже. Объём оперативной памяти в серии P40 lite варьируется от 4 до 6 гигабайт, объём встроенной — от 64 до 128 гигабайт, и при необходимости её можно увеличить.

Ёмкость батареи составляет 4200 мА*ч (4000 мА*ч в P40 lite E), чего с лихвой должно хватить на полный день игр, просмотра и съёмки видео, общения в соцсетях и мессенджерах, звонков. С помощью зарядки HUAWEI SuperCharge 40 Вт (только в P40 lite) через USB-C смартфон будет заряжаться за полчаса до 70%, а за час — целиком.

HUAWEI P40 lite обойдётся покупателям в 19 999 рублей, а P40 lite E — в 12 999 рублей. К обоим смартфонам по предзаказу в подарок идёт фитнес-браслет.