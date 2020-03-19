Молодёжи по карману: в Россию едут смартфоны HUAWEI новой серии P40 lite

Короткая ссылка
Ярослав Родин
20 марта в России откроется предзаказ на два новых смартфона HUAWEI P40 lite и P40 lite E. Две младшие модели открывают новую линейку HUAWEI P40. Но младшие — не значит слабые. За свою бюджетную цену эти смартфоны предлагают характеристики, которые востребованы чаще всего.
Молодёжи по карману: в Россию едут смартфоны HUAWEI новой серии P40 lite
  • © HUAWEI

Ориентированные на молодёжь смартфоны предлагают интересные возможности по фото- и видеосъёмке, а также хорошую производительность для игр.

Качество изображения и сила заряда

Серия HUAWEI P40 lite очевидно нацелена на молодёжную аудиторию — об этом говорит не только демократичная цена, но и яркий дизайн тонкого корпуса с голографическим эффектом на задней панели. Каждая модель доступна в двух цветах: полночный чёрный для обоих и ярко-зелёный для P40 lite или ярко-голубой для P40 lite E.

P40 lite оснащён основной камерой с четырьмя объективами, собранными в квадратный модуль с металлической окантовкой. Среди них — основной в 48 мегапикселей, широкоугольный в 8 МП, портретный (с эффектом боке, то есть размытием фона) и макрообъектив — оба по 2 мегапикселя. Светодиодная вспышка вынесена под модуль.

Как и во многих других современных смартфонах HUAWEI, камера делает сразу множество кадров, чтобы добиться лучшего качества, и выдаёт финальный снимок с максимальной детализацией.

  • © HUAWEI

Ночные фото на P40 lite получаются яркими и чёткими благодаря широкой апертуре (то есть отверстию, через которое свет проникает на сенсор) и технологиям постобработки, которые дополнительно избавляют изображения от шумов, пересвета и выделяют детали, скрытые в тени.

Широкоугольный объектив с обзором на 120 градусов делает более вместительными групповые фотографии. С ним удобно снимать достопримечательности или природные этюды.

Макросъёмка возможна на расстоянии 4 см от объекта (в модели P40 lite E макромодуль отсутствует).

Программные алгоритмы в серии P40 lite научились лучше определять силуэты людей для более пропорциональных портретов и видеосъёмки.

Полезная площадь широкого, 6,4-дюймового, дисплея превышает 90%. Подэкранная селфи-камера в 16 мегапикселей (8 МП у версии P40 lite E) представлена в виде небольшой точки в углу экрана. Она тоже умеет интеллектуально обрабатывать и «бьютифицировать» изображения и видео.

В обоих смартфонах используется магазин приложений HUAWEI AppGallery. В нём представлено большинство популярных приложений, в том числе российских. Магазин постоянно пополняется, и происходит это настолько быстро, что недавно AppGallery попала в тройку крупнейших магазинов мира, а число активных пользователей перевалило за 400 миллионов человек.

  • © HUAWEI

Новые смартфоны работают на Android 10 c фирменным интерфейсом HUAWEI — EMUI 10.

HUAWEI позиционирует новые телефоны в том числе как игровые платформы. В паре с основным процессором Kirin 810 в P40 lite идёт отдельный графический процессор Mali-G52. Эта связка обеспечивает высокую производительность в балансе с энергоэффективностью, чтобы подзаряжать смартфон приходилось как можно реже. Объём оперативной памяти в серии P40 lite варьируется от 4 до 6 гигабайт, объём встроенной — от 64 до 128 гигабайт, и при необходимости её можно увеличить.

Ёмкость батареи составляет 4200 мА*ч (4000 мА*ч в P40 lite E), чего с лихвой должно хватить на полный день игр, просмотра и съёмки видео, общения в соцсетях и мессенджерах, звонков. С помощью зарядки HUAWEI SuperCharge 40 Вт (только в P40 lite) через USB-C смартфон будет заряжаться за полчаса до 70%, а за час — целиком.

HUAWEI P40 lite обойдётся покупателям в 19 999 рублей, а P40 lite E — в 12 999 рублей. К обоим смартфонам по предзаказу в подарок идёт фитнес-браслет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить