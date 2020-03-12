Город обратной связи: программа «Мой район» опирается на мнение москвичей

Изменить пространство города так, чтобы это понравилось его жителям, — задача не из лёгких. Всем угодить невозможно, и любое действие будет вызывать существенную долю критики. Московские власти решили при внесении изменений в городскую среду опираться на мнение тех, кто живёт в городе.

«Мой район» — программа многоуровневая, поскольку это не только улучшение внешних условий городской среды, парковок или бульваров, но и масштабное развитие столицы для удовлетворения целого спектра потребностей её жителей.

От театра до физкультуры

Условно эту работу можно разделить на несколько основных сегментов: уличное благоустройство, спорт, зоны отдыха и объекты культурного значения. Как пример можно привести район Капотня, который за прошлый год обновился почти полностью: на набережной Москвы-реки на месте пустующей территории появился большой парк с променадом, скамейками, пикниковыми зонами, смотровыми площадками, несколькими детскими площадками, экотропами, зонами воркаута. Появилось сразу несколько парков: «Пальмира» в Куркине, «Зелёная река» в Лефортове, «Парк сказок» в Роговском, спортивный парк «Ватутинки» в Десёновском, «Парк Света» в Бибиреве, куда с удовольствием приходят местные жители. Всего за прошлый год в рамках программы было благоустроено 159 парковых и озеленённых территорий.

Работы по благоустройству парка в районе Капотня по программе «Мой район», лето 2019 года

АГН «Москва»

Отдельное внимание уделили детским площадкам — кроме модернизации уже существующих, появилось более 300 новых локаций, оформленных в разных стилях: от космических и пиратских кораблей до элементов фольклора. При этом на всех объектах инфраструктуры были введены новые стандарты безопасности — например, 85 301 кв. м территорий детских игровых зон покрыто специальным прорезиненным покрытием. Аналогичная модернизация коснулась и территорий образовательных учреждений — школ и детских садов, где теперь могут гулять и жители окрестных домов.

Практика обратной связи

Кроме того, одной из важнейших задач программы «Мой район» является создание условий для развития культурной жизни. В 2019 году было обустроено, реставрировано и отремонтировано 216 объектов культуры: художественные, музыкальные школы, библиотеки, музеи и театры. Например, собственное здание получила детская музыкальная школа имени Ференца Листа в Вешняках (помимо музыкальных классов, там появились студия компьютерного дизайна и помещения для занятий по хореографии). Открылся киноконцертный зал в Государственном Дарвиновском музее в ЮЗАО, построен Центр культуры и искусств «Щукино» на улице Маршала Малиновского в СЗАО, полностью отремонтирован Московский детский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачёва в ЮВАО.

АГН «Москва»

В этом году программа продолжит работу и будет расширена. Руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Дмитрий Преснов считает, что важным результатом программы стало то, что жители смогли увидеть результаты работы городских властей не в отчётах и презентациях, а на улицах, своими глазами. «Мы работаем в тесном контакте с жителями и учитываем их мнение при обновлении инфраструктуры отдыха и развитии городских пространств. В голосованиях по программе «Мой район» на «Активном гражданине» приняли участие свыше 200 000 человек. В 2020 году мы продолжим практику обратной связи и всё чаще будем обращаться к москвичам в связи с реализацией программы на всех её этапах», — отметил Дмитрий Преснов.