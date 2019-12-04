Обзор HUAWEI Mate 30 Pro: восторг и мощь

Новый флагманский смартфон от HUAWEI получился стильным и высокотехнологичным. В его случае технологии не остаются непонятными цифрами в характеристиках, а дают владельцу совершенно новый опыт.

HUAWEI Mate 30 Pro похож на шляпу фокусника — из него всё время как будто вынимаешь что-то интересное. Вот тебе управление жестами без прикосновений к экрану, вот реверсивная беспроводная зарядка (можно заряжать другие гаджеты), а вот съёмка замедленного видео с частотой 7680 кадров в секунду.

О нём не хочется говорить, используя обычную схему: «Вот такой здесь экран и вот такая камера». А всё потому, что совокупность его возможностей и дизайна создаёт новый и необычный пользовательский опыт. Про этот телефон хочется рассказывать как о понравившемся фильме: взахлёб, перескакивая с одной впечатляющей сцены на другую.

Выбор сервиса

Но сначала нам придётся разобраться со слоном в комнате — то есть с сервисами Google. Да, на новый флагман Huawei повлияла торговая война Китая и США: он поставляется без привычных предустановленных приложений типа Gmail или YouTube.

Метод решения этой проблемы простой, его легко найти в интернете, но всё равно требует от владельца определённых телодвижений, к которым надо быть готовым. А ещё установка Google Mobile Services (GMS) на HUAWEI Mate 30 Pro сделает невозможным использование на нём NFC-чипа, так как подобные манипуляции с устройством дадут соответствующий сигнал внутренней системе безопасности.

Впрочем, прожить с HUAWEI Mate 30 Pro можно и без установки GMS. В смартфоне есть надёжная и, что важно, гибкая альтернатива — HUAWEI Mobile Services (HMS).

Собственные мобильные сервисы — это фирменный браузер, персональный виртуальный помощник, облако, электронный кошелёк, приложения для прослушивания музыки, просмотра видео, чтения книг и многое другое для образования, развлечения и управления умными устройствами. В предустановленном магазине приложений HUAWEI AppGallery можно найти широкую линейку родных любому россиянину аппов от «Яндекса» и Mail.Ru Group, а отдельные недостающие приложения можно скачать из интернета напрямую.

Ну а теперь непосредственно к смартфону.

Экран и корпус

Экран Mate 30 Pro диагональю 6,53 дюйма напоминает infinity pool на крыше дорогого отеля: загнутыми краями он наплывает чуть ли не на середину боковых граней корпуса. Просмотр контента на таком экране вызывает ощущение новизны — настолько изогнутых дисплеев в смартфонах вы ещё не видели.

Хотя в каких-то случаях, например при редактировании квадратных фоток для Instagram, хочется, чтобы картинки отображались плоско, без искажений. К счастью, эффект «перетекания» изображения на грани можно отключить для каждого конкретного приложения.

Экран выполнен по технологии OLED, которая позволяет добиться глубокого чёрного цвета и ярких красок. Я посмотрел на смартфоне пару фильмов и десятки роликов с YouTube и получил настоящее удовольствие от цветопередачи и яркости. Погрузиться в кино помогло и огромное разрешение экрана — 2400 на 1176 пикселей. Ожидаемо в устройстве такого класса есть постоянно включённый Always On Display с широкими возможностями по кастомизации.

Кнопки громкости исчезли, чтобы сделать экран «бесконечным». Сбоку осталась только кнопка включения, а чтобы увеличить или уменьшить звук, сначала надо дважды прикоснуться к любой из боковых граней. В некоторых случаях, например во время разговора по телефону, такой способ менее удобен, чем физические кнопки, но в целом не мешает.

Разблокировать смартфон можно и с помощью лица (используется инфракрасный сканер, который работает даже в полной темноте), и по отпечатку пальца, сканер которого встроен прямо в нижнюю часть экрана. Срабатывает моментально.

Задняя стеклянная панель корпуса HUAWEI Mate 30 Pro ловит солнечные блики и переливается разными цветами. Единственный доступный в России цвет корпуса в Huawei назвали «космическим серебристым». Мне он напомнил жидкий металл из фильмов про терминатора, но с более нежным оттенком.

И на ощупь, и внешне смартфон воспринимается как дорогой высокотехнологичный аксессуар. Его хочется поскорее взять в руки и рассмотреть поближе. Приятная тяжесть — чуть меньше 200 граммов — дополняет это впечатление.

© Фото предоставлено HUAWEI

Камеры

Всего у HUAWEI Mate 30 Pro пять камер, если считать фронтальную на 32 мегапикселя. Четыре модуля в круглом обрамлении на задней панели делятся на два 40-мегапиксельных (основной и ультраширокий), 8-мегапиксельный телефотообъектив с трёхкратным оптическим увеличением и Time-of-Flight камеру для размытия фона портретов.

Во время тестирования мне особенно понравилась ультраширокоугольная камера, благодаря которой в кадр попадает гораздо больше деталей, но при этом снимок не получает фишай-искажений (эффекта рыбьего глаза), характерных для ультраширокоугольных камер многих других смартфонов.

Первоклассным камерам с крупными сенсорами помогают технологии искусственного интеллекта. Каждую фотографию Mate 30 Pro обрабатывает тысячей разных способов, чтобы снизить шумы ночью, улучшить детализацию и дать ровное освещение разным объектам на снимке. Всё это ожидаемо происходит без участия пользователя: вы просто наводите камеру, нажимаете спуск — и наслаждаетесь результатами высокотехнологичной магии.

Мне понравилось качество снимков HUAWEI Mate 30 Pro практически в любых условиях — ночные кадры не «шумели», в дневных был идеальный баланс белого и цветопередача. Чуть ли не каждый кадр тут же хотелось выложить в соцсети на всеобщее обозрение и задать подписчикам вопрос: «Как думаете, снято на зеркалку?»

А ещё система камер HUAWEI Mate 30 Pro делает его прекрасным телефоном для блогера или для любого человека, который любит снимать видео. Движущаяся картинка получается сочной и насыщенной даже в условиях низкого освещения, а режимы вроде «ультразамедленного» (искусственный интеллект позволяет получать частоту кадров до 7680 в секунду) видео и ультрашироких таймлапсов помогают заснять впечатляющие перебивки.

Например, с максимальным замедлением я снимал фонтан в бизнес-центре и чирканье спичкой. В итоге получились кадры, которые смело можно было вставлять в какой-нибудь рекламный ролик в виде стильного слоу-мо.

Кстати, основная камера HUAWEI Mate 30 Pro набрала 121 балл в тесте dxOmark, заняв первое место в общем рейтинге смартфонов 2019 года.

Производительность

В HUAWEI Mate 30 Pro используется топовый восьмиядерный процессор Kirin 990 — настоящий зверь с невиданной для мобильных устройств мощностью и энергоэффективностью. Оперативной памяти здесь 8 Гб.

Признаться, игры на нём я запускал не с целью протестировать производительность аппарата (и так понятно, что проблем с этим быть не должно), а просто чтобы насладиться самой игрой: смартфон с таким необычным и красочным экраном идеально подходит для мобильного гейминга.

Автономность

Что касается потребления энергии, то главный козырь HUAWEI Mate 30 Pro даже не очень ёмкий аккумулятор на 4500 мАч, которого вполне может хватить на пару дней, а возможность супербыстрой зарядки с прилагающимся адаптером.

В моём тесте полностью разряженный телефон зарядился ровно наполовину всего за 22 минуты. Ещё около часа Mate 30 Pro заряжался до 100%. Тысячные доли процентов во время зарядки бегут как цифры таймера, и такая скорость действительно поражает. Зарядка возможна как через комплектный USB-C кабель, так и без проводов (адаптер беспроводной зарядки надо покупать отдельно).

Лимитированный предзаказ на смартфоны HUAWEI Mate 30 Pro завершился раньше срока из-за большого количества желающих стать первыми обладателями флагмана.

Приём заявок стартовал онлайн 25 ноября, и уже за первые сутки спрос превысил ожидание. На странице акции зарегистрировалось больше 6 тыс. человек, но приобрести смартфон со скидкой 30 тыс. рублей смогут только первые 300 пользователей.

У остальных будет шанс купить HUAWEI Mate 30 Pro с 6 декабря во всех фирменных магазинах HUAWEI. Полная стоимость смартфона составит 69 999 рублей: в декабре все покупатели получат в подарок 20 тыс. бонусов, которые можно потратить на приобретение других устройств HUAWEI.