Категория успеха: в Краснодаре объявлены лучшие нацпроекты в рамках форума «Развитие регионов. Лучшее для России»

С 14 по 16 ноября 2019 года в Краснодаре состоялся третий региональный экономический форум «Развитие регионов. Лучшее для России — 2019». Мероприятие ежегодно проводится с целью выявления лучших проектов и решений, позволяющих компаниям развиваться на региональном и федеральном уровнях на благо страны.

В форуме приняли участие представители компаний, реализующих масштабные проекты в российских регионах, а также ведущие эксперты и руководители государственного аппарата субъектов РФ. В этом году спикерами форума «Лучшее для России — 2019» стали Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра Республики Карелия, Роман Шеховцов, заместитель министра экономического развития Ростовской области, Екатерина Троицкая, директор департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области, и другие эксперты. Ведущей мероприятия выступила телеведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия-1», российская журналистка Елена Николаева.

Путь от комфорта до счастья

Главными темами деловой программы стали перспективы рыночного, социального и технологического потенциала роста регионов России. Форум представлял две тематические сессии: «Эволюция регионов. Создаём комфорт для людей» и «Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья».

Завершением официальной части форума стала церемония награждения компаний — победителей премии «Развитие регионов. Лучшее для России — 2019». Профессиональное жюри определило лучшие российские компании в 24 категориях, включая такие, как IT и цифровые технологии, социально-устойчивое развитие, финансовые услуги, телекоммуникационные технологии.

Лауреатами премии «Развитие регионов. Лучшее для России — 2019» в различных номинациях стали крупнейшие российские компании — лидеры в своих направлениях деятельности. По результатам экспертного голосования ПАО «Сбербанк» был награждён в номинациях «Проект года» и «Лучший проект по развитию моногородов», ПАО «Газпром» — в номинации «Проект года» в категории «Спорт и здоровый образ жизни», ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — в номинации «Лучший проект в сфере банковского сопровождения долевого строительства».

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (страховая компания КАПИТАЛ LIFE) стала лучшей в номинации «Лучшая агентская сеть на рынке страхования жизни», ПАО «ГМК «Норильский никель» — в номинации «Лучший проект в области международных коммуникаций».

Лауреатами премии в различных категориях также стали ГБУ «Малый бизнес Москвы», инвестиционная группа «РВМ Капитал», торговая сеть «Пятёрочка», лаборатория «Гемотест», оператор фискальных данных OFD.ru, NATURA SIBERICA и другие компании.

Также в специальных номинациях были награждены глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко.