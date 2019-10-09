Прогноз стабильный: у страховой компании «КАПИТАЛ LIFE» повысился кредитный рейтинг
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), крупнейшее аккредитованное рейтинговое агентство при Банке России, повысило страховой компании ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» («КАПИТАЛ LIFE») до уровня BBB+(RU).
Такую высокую оценку страховщик, по мнению экспертов АКРА, заслужил по ряду причин. Ещё в 2018 году компания «КАПИТАЛ LIFE» сформировала самый крупный уставный капитал среди российских страховщиков жизни (4,1 млрд рублей). За прошедший год уставный капитал компании вырос, что привело к повышению оценки достаточности капитала. Диверсификация клиентской базы, качество продуктового портфеля компании и крупнейшая в стране — более 7,5 тыс. финансовых консультантов — агентская сеть делают КАПИТАЛ LIFE лидером как по объёму страховых выплат, так и по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни.