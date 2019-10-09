Прогноз стабильный: у страховой компании «КАПИТАЛ LIFE» повысился кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг страховой компании ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» («КАПИТАЛ LIFE»). С 9 октября страховщик официально получил уровень BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Ровно год назад ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» стало первым страховщиком жизни на российском рынке, получившим кредитный рейтинг АКРА.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), крупнейшее аккредитованное рейтинговое агентство при Банке России, повысило страховой компании ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» («КАПИТАЛ LIFE») до уровня BBB+(RU).

Такую высокую оценку страховщик, по мнению экспертов АКРА, заслужил по ряду причин. Ещё в 2018 году компания «КАПИТАЛ LIFE» сформировала самый крупный уставный капитал среди российских страховщиков жизни (4,1 млрд рублей). За прошедший год уставный капитал компании вырос, что привело к повышению оценки достаточности капитала. Диверсификация клиентской базы, качество продуктового портфеля компании и крупнейшая в стране — более 7,5 тыс. финансовых консультантов — агентская сеть делают КАПИТАЛ LIFE лидером как по объёму страховых выплат, так и по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни.