Прогноз стабильный: у страховой компании «КАПИТАЛ LIFE» повысился кредитный рейтинг

Короткая ссылка
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг страховой компании ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» («КАПИТАЛ LIFE»). С 9 октября страховщик официально получил уровень BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Ровно год назад ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» стало первым страховщиком жизни на российском рынке, получившим кредитный рейтинг АКРА.
Прогноз стабильный: у страховой компании «КАПИТАЛ LIFE» повысился кредитный рейтинг
  • © ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), крупнейшее аккредитованное рейтинговое агентство при Банке России, повысило страховой компании ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» («КАПИТАЛ LIFE») до уровня BBB+(RU).

Такую высокую оценку страховщик, по мнению экспертов АКРА, заслужил по ряду причин. Ещё в 2018 году компания «КАПИТАЛ LIFE» сформировала самый крупный уставный капитал среди российских страховщиков жизни (4,1 млрд рублей). За прошедший год уставный капитал компании вырос, что привело к повышению оценки достаточности капитала. Диверсификация клиентской базы, качество продуктового портфеля компании и крупнейшая в стране — более 7,5 тыс. финансовых консультантов — агентская сеть делают КАПИТАЛ LIFE лидером как по объёму страховых выплат, так и по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить