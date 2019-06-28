Финансовый партнёр для Минобороны: ПСБ закрепляется на позициях ключевого банка для военных

ПСБ становится основным банком, работающим с сегментом ОПК и военнослужащими всей страны и предлагающим им специализированные продукты. Дополнительные услуги — от ипотеки до кредитов на льготных условиях — доступны не только действующим военным, но и тем, кто уволился в запас.

«Промсвязьбанк» укрепляет свои позиции в качестве основного банка, работающего с Минобороны и военнослужащими. На пятом, юбилейном форуме «Армия-2019» уже в первые дни работы выставки банк заключил два стратегических контракта, сочетающих поддержку оборонно-промышленного комплекса и социальной сферы.

Две «звезды»

В первый день работы форума было подписано кредитное соглашение между ПАО «Промсвязьбанк» и судоремонтным заводом «Звёздочка» в присутствии вице-премьера правительства Юрия Борисова и главкома ВМФ Николая Евменова. Полученные «Звёздочкой» средства будут направлены на модернизацию, повышающую возможности завода в части ремонта крупнотоннажной морской техники, причём как военных, так и гражданских судов.

А уже на следующий день у ПСБ появился главный медийный партнёр — медиахолдинг «Красная звезда». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает не только популяризацию военной службы и повышение общего имиджа российских вооружённых сил, но и повышение финансовой грамотности среди военнослужащих. В частности, военнослужащим расскажут, почему стоит избегать вкладывать средства в микрофинансовые организации, как правильно выбрать кредит, осветят ряд других вопросов, помогающих ориентироваться в условиях новой цифровой реальности.

Сергей Малышев о клиентах и системе платежей

Председатель ПСБ Пётр Фрадков подчеркнул, что основное направление банка — стать опорной финансовой структурой для Минобороны. «Портфель оборонно-промышленного комплекса у нас составляет более 200 млрд рублей, охватывает совершенно разные отрасли военной промышленности. При этом банк ПСБ остаётся универсальным, мы не забываем ни о корпоративной составляющей, ни о поддержке малого и среднего бизнеса», — сообщил Пётр Фрадков.

Бизнес для отставников

Банк, стремящийся стать опорным для военных, планирует поддерживать тех, кто служит родине, и тех, кто уже покинул ряды вооружённых сил. Сотрудники банка провели социологические исследования среди военных и выяснили, что после выхода на гражданку многие хотели бы заняться собственным бизнесом. При этом необходимых финансовых знаний не хватает, признаются военные, и восполнить эти пробелы им также помогут сотрудники в профильной финансовой структуре.

Александр Чернощёкин о планах ПСБ

Старший вице-президент, глава дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощёкин рассказал, что в планах финансовой организации создание системы переобучения военнослужащих, уволенных в запас, по программе ведения бизнеса. Помимо этого, прорабатывается вопрос грантовой поддержки. «Дело в том, что при открытии собственного дела часто требуется существенный первоначальный взнос, а делать его на деньги, которые только что были взяты в кредит, не всегда разумно. Уже сейчас мы прорабатываем возможность такой поддержки с государственными органами», — пояснил Александр Чернощёкин.

Несмотря на преференции для военных, «Промсвязьбанк» хочет оставаться в первую очередь клиентоориентированным банком, отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев. «У нас более 2,5 млн клиентов, и пусть сегмент ОПК для нас ключевой, к обычным клиентам у нас внимания не меньше. Отличие нашего банка в том, что именно для военнослужащих у нас более широкие возможности: например, рефинансирование военной ипотеки и прочих кредитов, консультативная помощь в сложных финансовых вопросах, где человеку сложно разобраться самостоятельно», — подчеркнул Сергей Малышев. Он добавил, что большой популярностью пользуется не так давно созданная совместно с Центробанком и платёжной системой «Мир» Система быстрых платежей: пользователю достаточно открыть приложение и ввести номер телефона того, кому требуется перевести деньги. «Переводить средства можно без каких-либо процентов в любой банк, и эта услуга бесплатна», — отметил Сергей Малышев.