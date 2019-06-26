Промсвязьбанк провёл на юбилейном форуме «Армия-2019» круглый стол с участием крупнейших предприятий ОПК

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Промсвязьбанк, официальный банк международного военно-технического форума «Армия-2019», в рамках деловой программы провёл закрытый круглый стол для предприятий ОПК.

Главы ведущих отечественных оборонно-промышленных предприятий обсудили с руководителями ключевых отраслевых направлений банка вопросы взаимодействия предприятий сектора с финансовой структурой, а также перспективы создания новых финансовых продуктов для предприятий ОПК и работающих с ГОЗ компаний.

Отдельно обсуждался вопрос диверсификации производства профильных предприятий, которые будут дополнительно представлены на специализированной выставке «Диверсификация», организованной совместно с Минпромторгом России. Кроме того, участники круглого стола обсудили перспективы сотрудничества по новым инвестиционным проектам.

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