Промсвязьбанк провёл на юбилейном форуме «Армия-2019» круглый стол с участием крупнейших предприятий ОПК

Промсвязьбанк, официальный банк международного военно-технического форума «Армия-2019», в рамках деловой программы провёл закрытый круглый стол для предприятий ОПК.

Главы ведущих отечественных оборонно-промышленных предприятий обсудили с руководителями ключевых отраслевых направлений банка вопросы взаимодействия предприятий сектора с финансовой структурой, а также перспективы создания новых финансовых продуктов для предприятий ОПК и работающих с ГОЗ компаний.

Отдельно обсуждался вопрос диверсификации производства профильных предприятий, которые будут дополнительно представлены на специализированной выставке «Диверсификация», организованной совместно с Минпромторгом России. Кроме того, участники круглого стола обсудили перспективы сотрудничества по новым инвестиционным проектам.