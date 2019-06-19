Ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди» пройдёт в столичном парке Горького

С 29 июня по 7 июля в парке Горького в Москве пройдёт ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди», организованный Общественной палатой РФ. Торжественное открытие фестиваля состоится в 19:00 — c приветственным словом выступит глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, а певица Диана Гурцкая исполнит для гостей свои песни.

На фестивале можно будет познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению важнейших социальных проблем. В течение всех дней фестиваля будет проходить большая ярмарка проектов — все желающие смогут лично пообщаться с представителями успешно работающих благотворительных и общественных фондов и с авторами социальных проектов, которые оказывают реальную помощь самым разным категориям граждан.

«Мы хотим показать, что гражданская активность уже стала частью повседневности. Люди не ждут, пока власть что-то сделает, а сами начинают менять окружающую нас реальность, — говорит глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. — Гражданское общество обладает огромными созидательными мощностями, и цель нашего фестиваля — показать конкретные результаты проектов, которые реализовали общественники. Добрые дела часто делаются без помпы и огласки, мало кто знает про них, но мы хотим сделать их видимыми, чтобы каждый человек понимал, что запускать социальные изменения — в наших силах», — добавил он.

Девиз фестиваля в этом году — #длясебя! #длядругих! #длявсех!

На главной площадке во все дни проведения фестиваля будут проходить благотворительные концерты, проводиться конкурсы и квесты, а вечером демонстрироваться документальные фильмы, в том числе фильмы RTД. У посетителей парка Горького будет возможность изготовить своими руками поделки для подопечных учреждений социальной защиты, создать своё произведение искусства.

В тематических зонах фестиваля будут представлены арт-объекты, художественные и фотовыставки, интерактивные стенды, будут работать мастер-классы и благотворительные ярмарки. У гостей фестиваля будет возможность записаться в волонтёры, сделать пожертвование интересующему фонду.

Каждый из дней фестиваля будет посвящен определенной теме:

30 июня — день искусства;

1 июля — день экологии;

2 июля — день защиты детей;

3 июля — день активного долголетия;

4 июля — день защиты животных;

5 июля — день межнационального мира и согласия;

6 июля — день молодежных субкультур;

7 июля — день здорового образа жизни.

В рамках деловой программы фестиваля запланированы партнерские лекции и семинары от благотворительных фондов — участников фестиваля; мастер-классы экспертов-практиков, авторов социальных проектов, представленных на фестивале; будут работать дискуссионные площадки, на которых гости и участники будут обсуждать решения конкретных социальных проблем. Мероприятия деловой программы фестиваля будут проходить в кинотеатре «Пионер».

В рамках фестиваля «Добрые люди» запланированы встречи с известными гостями — членами Общественной палаты РФ:

— Дианой Гурцкой, певицей, заслуженной артисткой России;

— Лео Бокерия, кардиохирургом, академиком, директором ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» РАМН;

— Ириной Винер-Усмановой, президентом Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики»;

— Сергеем Карякиным, шахматистом, гроссмейстером России;

— Андреем Ковальчуком, председателем Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;

— Владимиром Хотиненко, кинорежиссёром, народным артистом России;

— Дмитрием Носовым, бронзовым олимпийский призером по дзюдо, председателем правления благотворительного фонда содействия воспитанию физически и нравственно здорового поколения «Фонд Дмитрия Носова»;

— Григорием Дроздом, чемпионом мира по профессиональному боксу.

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