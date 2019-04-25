Новая глава «Трилогии»: на побережье Кипра появится уникальный проект недвижимости

Trilogy Limassol Seafront — новый этап в истории девелопера Cybarco, компании, успешно работающей в сфере недвижимости более 70 лет. Проект «Трилогия» на побережье кипрского Лимассола обращается к культурным истокам и историческому наследию, чтобы уверенно создавать будущее.

Для жизни, работы и отдыха

«Трилогия» состоит из трёх башен и расположенной между ними оживлённой площади-плазы — место для жизни, работы и отдыха на фоне живописной панорамы Средиземного моря. Комплекс, над которым работали архитекторы, дизайнеры и девелоперы мирового уровня, предлагает уникальный образ жизни, объединяющий возможности проживания на берегу моря с утончённым городским комфортом.

Апартаменты и офисы в Северной, Восточной и Западной башнях «Трилогии» поразят даже самых взыскательных клиентов дизайнерским мастерством и уровнем отделки. SPA-салон, тренажёрный зал и эксклюзивная территория со всеми удобствами предназначены для отдыха и досуга жителей комплекса. Между тем рестораны, магазины и бутики, размещённые на плазе, открыты для всех посетителей.

Проект «Трилогия» — это попытка не только создать одни из лучших в мире условия для привилегированной жизни, но и дать возможность реализовать три основные составляющие современного стиля жизни в уникальной единой экосистеме.

Благодаря сотрудничеству выдающихся архитекторов, дизайнеров и девелоперов мирового уровня Trilogy станет оазисом жизни, работы и развлечений в процветающем и космополитичном городе. Trilogy Limassol Seafront гармонично сочетает в едином пространстве очарование роскошной жизни у моря с изысканным городским комфортом. Благодаря своему расположению эксклюзивная территория, предназначенная для жителей комплекса, и объекты общественного пользования предлагают обзорный вид на море из каждого окна.