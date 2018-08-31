«Формула-1» в воздухе: в Казани прошёл этап чемпионата мира по гонкам на трюковых самолётах

В Казани во второй раз в истории состоялся этап Red Bull Air Race — гонки на лёгких самолётах для исполнения фигур высшего пилотажа. Соревнования прошли над поверхностью реки Казани рядом с историческим центром столицы Татарстана. Победителем стал чех Мартин Шонка, второе место занял новый лидер общего зачёта чемпионата мира — Майкл Гулиан из США.

25 и 26 августа в небе над Казанью было плотное движение. В столице Татарстана прошёл этап Red Bull Air Race — чемпионата мира по гонкам на небольших самолётах для выполнения фигур высшего пилотажа. Эти соревнования ещё называют «воздушной Формулой-1» — те же опасные для жизни гонки на умопомрачительных скоростях, но только не на земле, а в воздухе.

Первые подобные состязания состоялись в 2003 году в Венгрии. С тех пор их география стремительно расширялась, и любители острых ощущений во многих странах получили шанс воочию увидеть, как самые мастеровитые асы соревнуются между собой за звание лучшего. Посланник бренда Hamilton, официального хронометриста Red Bull Air Race, Хуан Веларде рассказал о главных особенностях этих гонок.

Валерде о полётах и Hamilton

«Летать в таком формате — очень сложная и специфичная задача. Подготовка к полётам очень трудоёмкая, как и сами полёты. Мы все, пилоты-участники, имеем опыт высшего пилотажа либо в ВВС, либо в гражданской авиации. Я отношусь ко второй категории, много лет принимаю участие в соревнованиях по спортивной авиации, в чемпионатах мира и Европы. Несколько лет назад я перешёл на эти гонки. Это требует работы по адаптации к стилю пилотирования, потому что очень непривычно летать так низко, так быстро и так близко к препятствиям. Поэтому в технику полёта нужно вносить изменения. Конечно, быть членом команды Hamilton для меня огромная честь. Это потрясающе, потому что у Hamilton богатейшая история работы с авиацией», — сказал спортсмен.

В прошлом году Red Bull Air Race впервые состоялся в России — честь принять этап чемпионата мира выпала Казани. В этом сезоне пилоты вернулись в Поволжье. Место проведения заездов выбрано невероятно удачно: живописная гладь реки Казанки, на одном берегу которой расположен Казанский кремль, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а на другом — дворец бракосочетаний «Казан», откуда удобнее всего наблюдать за полётами. В числе тех, кто смотрел за воздушными гонками в этом году, был президент Татарстана Рустам Минниханов.

Red bull Air Race снова в Казани! pic.twitter.com/FzE94g0bFF — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 25 августа 2018 г.

Так же как и в «Формуле-1», основные состязания предварялись квалификацией. Но если в автомобильных гонках практически всегда известно заранее, кто покажет хороший результат, а кто не очень, то среди пилотов конкуренция на предельном уровне. Об этом рассказал ещё один посол Hamilton Николя Иванофф.

«В наших результатах очень маленький разрыв, между первым и последним местом разница даже не десять секунд — они могут уложиться в секунду. Мы финишируем почти одновременно, поэтому удержаться в лидерах очень сложно. Даже если в начале недели были высокие результаты, их можно не повторить, потому что мы идём плотно. Даже мелкая ошибка будет стоить потери времени. У нас есть две цели — предельная точность и постоянство. Именно к этому мы и стремимся», — рассказал французский пилот.

Иванофф о конкуренции в авиаспорте

Двух фаворитов соревнований в квалификации ждала неудача. Лидер чемпионата мира и победитель двух гонок во Франции и Японии Мэтт Холл из Австралии занял девятое место среди 14 участников.

«Трасса немного изменилась, я задевал не те ворота, которых больше всего опасался. Мы сюда ещё вернёмся и перепроверим полученные данные. Я не волнуюсь по поводу результата, это лишь квалификация. Мы свою работу делаем прекрасно», — признался пилот.

Победителю предыдущего этапа Мартину Шонке повезло ещё меньше. Секундомеры компании Hamilton, отмечающей в этом году столетие сотрудничества с авиацией, зафиксировали для чешского пилота 12-й результат дня. Но в главных гонках на выбывание он нащупал свою волну: с каждым полётом над Казанкой чешский пилот выбивал одного соперника за другим и в итоге отпраздновал победу.

«Это была определённо одна из самых сложных гонок, в которых мне доводилось участвовать. Нам приходилось мучиться с каждой мелочью, всё отказывалось работать. Только благодаря усилию всей команды удалось сложить всё воедино. Итоговый результат выглядит ещё лучше, когда знаешь, какая работа была проделана. Лично я не думаю о том, как проходит сезон в чемпионате. Теперь мы можем подумать о следующем этапе в Винер-Нойштадте, это новое для нас задание. Нужно оставаться сконцентрированными», — сказал победитель казанского этапа Red Bull Air Race.

Red Bull Air Race в Казани

Лидером чемпионата мира после пяти этапов из восьми стал американец Майкл Гулиан. В Казани он занял второе место и был рад такому результату.

«Здорово было вновь гоняться в Казани. После четырёх подиумов в пяти гонках у нас появляется уверенность в себе. Всё прекрасно, и мне нравится, как прогрессирует команда. Думаю, сегодня мои полёты были лучшими за весь сезон, я старался одержать победу, а не просто набрать очки», — рассказал американский ас.

Посланник бренда Hamilton Хуан Веларде дошёл до «Финала четырёх», что произошло с ним впервые в этом сезоне. Испанский пилот, с 16 лет покоряющий небеса, теперь ждёт момента, когда наконец-то поднимется на подиум.

«Я очень доволен результатом. Уикенд для меня сложился хорошо, я всё время был в борьбе. Это выступление станет для меня толчком к новым высотам в чемпионате. Мы хотим работать так, чтобы занимать всё более высокие места и набираться больше уверенности в себе. Перед стартом немного улучшили самолёт. В психологическом плане у меня всё было отлично, я оставался сфокусированным и хорошо проводил анализ гонок. Я был близок к подиуму, и теперь он будет моей целью», — пообещал Веларде.

Muy ajustados, pero pasamos a la ronda de 8. Es el momento de sacar todo el arsenal!

Very tight but we're in the round of 8. Time to use all the arsenal!@box_repsol@hamiltonwatch@SimlocResearch@Redbullairrace

Photo by @MihaiStetcupic.twitter.com/fcTILYDzNH — Juan Velarde 26 (@JuanVelarde26) 26 августа 2018 г.

Следующий этап Red Bull Air Race пройдёт 15 и 16 августа в австрийском Винер-Нойштадте, после чего пилоты переместятся за океан и продолжат разыгрывать звание чемпиона мира в Индианаполисе и Техасе.