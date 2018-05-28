ГЧП набирает обороты: Газпромбанк и Новосибирская область на полях ПМЭФ-2018 заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Новосибирской областью и Газпромбанком подписано 25 мая в ходе Петербургского международного экономического форума. Со стороны Газпромбанка документ подписал председатель правления Андрей Акимов, со стороны Новосибирской области — врио губернатора Андрей Травников. О планах по развитию транспортной инфраструктуры Новосибирской области и других совместных социальных проектах — в материале RT.

Соглашение предусматривает сотрудничество в реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства, включая транспортные и социальные проекты, среди которых строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске, модернизация трамвайно-троллейбусной сети, строительство в городе семи поликлиник. Также, согласно подписанному документу, планируется участие банка в организации облигационных займов Новосибирской области и банковское сопровождение государственных контрактов.

Газпромбанк и Новосибирская область на полях ПМЭФ-2018 заключили соглашение о сотрудничестве

Вице-президент Газпромбанка, начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Павел Бруссер считает, что четвёртый мост через Обь в Новосибирске — это проект, который несет в себе огромную социальную функцию. «Мост свяжет два густонаселенных района с обеих сторон реки, позволит свободно передвигаться жителям в комфортных условиях», — пояснил Павел Бруссер и добавил, что хотя движение по мосту будет платным, будет и бесплатная альтернатива, поэтому выбор остается на усмотрение самих граждан.

Новый мост, отметил Павел Бруссер, будет полезен не только жителям мегаполиса, но и всем жителям пригородов, поскольку Новосибирск исторически стал тем узлом, через который проходят транспортные потоки всей области.

Перспективы развития частного общественного транспорта в России зависят от платежеспособного спроса, считает Павел Бруссер. Пока не так много городов, где жители могут и хотят воспользоваться платными услугами такого рода, это зависит и от общего уровня благосостояния граждан, отметил представитель банка. «Но, полагаю, что платные дороги, вкупе с обязательной бесплатной альтернативой – это то будущее, которое нас ждет. Ведь государству очень обременительно не только строить новые дороги, но и постоянно поддерживать их в хорошем состоянии, это большая нагрузка на госбюджет, поэтому платные дороги будут обязательно», — добавил Павел Бруссер.

«Газпромбанк» традиционно участвует в инфраструктурных транспортных проектах социального значения во многих регионах — это и строительство платного «обхода» Хабаровска, и Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, есть ряд проектов в Московской области и Республике Коми, напомнил Павел Бруссер.