Продовольственная безопасность растёт внутри страны: генеральный директор «Коудайс МКорма» об экологии и антибиотиках

«Ты — то, что ты ешь!» — знаменитое изречение, приписываемое Гиппократу. Знаменитый древнегреческий врач и философ полагал, что болезнь — это нарушение питания, привычек и характера жизни человека. В XXI веке мы стремимся следить уже не только за собственным рационом, но и за тем, как и чем кормят тех, кого едим мы. «Качество мяса и яиц имеет самое прямое влияние на качество жизни и здоровье нации», — заявляет Максим Сазонов, генеральный директор «Коудайс МКорма» — лидера российского рынка по производству и реализации премиксов, концентратов, престартеров и кормовых добавок.

Корма — важная часть продовольственной безопасности страны

— Максим Анатольевич, насколько качество продукта — молока или мяса — зависит от кормов, которые потребляет животное или птица?

— Качество мяса, молока и яйца напрямую зависит не только от качества компонентов корма, но и от того, как точно этот рацион сбалансирован по биологически активным веществам. Таким образом, выражение «Мы — то, что мы едим» вполне применимо к животным и птице. Сбалансированность рационов, правильная организация кормления, поддержание благоприятного микроклимата имеют для животных и птицы такое же значение, как для человека правильное питание, режим дня и регулярные физические нагрузки. Поэтому технология выращивания и содержания животных — неотъемлемая часть технологии производства высококачественных мяса, молока и яйца.

— Однако многие полагают, что корм как таковой — это просто ещё один вид бизнеса, в котором необходимости нет, ведь раньше вполне обходились вовремя скошенным и запасённым сеном…

— Опаснейшее заблуждение — надеяться, что силос, сенаж и сено можно купить и получить дешёвое и качественное молоко. В России на данный момент нет рынка по сбыту качественного сена. Фермерские хозяйства используют заготовки для собственных нужд, а продают излишки. Если подходить к бизнесу в сфере животноводства самым серьёзным образом, для начала необходимо заготовить полуторагодовалый запас основных кормов, а только после этого — или параллельно — закупать животных.

Чем выше предполагается получать продуктивность и качество продукции, тем серьёзнее необходимо подойти к бюджету на кормопроизводство и осуществлять планирование приобретения недостающих кормов. К сожалению, многие хозяйства приобретают высокопродуктивный скот, не продумав кормовую составляющую. В результате они не только не получают ожидаемых результатов, но даже теряют поголовье, а потребитель — возможность покупать качественную и свежую продукцию отечественных производителей.

Санкции и продовольственная безопасность

— Как бы вы оценили перспективы развития отечественного животноводства, в частности, насколько сильное влияние на развитие оказывают введённые санкции? Ряду отраслей сельского хозяйства они оказались даже полезны.

— Сегодня мировой тренд — растущий спрос на продукцию животноводческой отрасли. В этих условиях закрытие российского рынка для иностранных производителей сельскохозяйственной продукции позволило поддержать отечественные хозяйства. Однако важно понимать, что в условиях насыщения внутреннего рынка российские производителя мяса, молока и яйца теперь ориентируются на экспорт. Представляется, что как на внутреннем, так и на внешнем направлениях российскому животноводству придётся столкнуться с существенными рисками.

Так, например, главные составляющие кормовых добавок продолжают импортироваться, а мы уже выяснили, как важно обеспечить животных и птиц качественным и сбалансированным кормом. Именно поэтому для обеспечения продовольственной безопасности России в центре стратегии по развитию животноводства должно быть наращивание технологических мощностей внутри страны — в частности, по производству витаминов и аминокислот, в которых комбикормовая промышленность так нуждается.

— Максим Анатольевич, расскажите, пожалуйста, в каких условиях и почему сформировалась такая серьёзная зависимость комбикормовой промышленности от импорта? И как обстоят дела сегодня?

— Отечественная комбикормовая промышленность успешно развивалась до начала 90-х, обеспечивая животноводческие комплексы качественной продукцией. К сожалению, в 1990-е годы уникальные разработки были утеряны, поэтому вплоть до сегодняшнего дня отечественная комбикормовая индустрия находится в состоянии догоняющего развития из-за отсутствия научно-исследовательской базы и нехватки квалифицированных кадров. В 2009 году нашей компанией был спроектирован и запущен первый премиксный завод. На тот момент это было первое специализированное производство такого уровня.

В 2013 году компания ввела в эксплуатацию уникальный завод по производству престартерных кормов для поросят. Важно понимать, что стоимость российской продукции ниже импортных аналогов, что позволяет значительно уменьшить себестоимость мяса и яиц, улучшить зоотехнические показатели на промышленных предприятиях, а значит — повысить их рентабельность. Однако после запуска производства в России в течение нескольких лет мы продолжали ввозить продукцию из Нидерландов: потребитель неохотно покупал отечественный продукт, сомневаясь в его качестве. Со временем нам удалось завоевать доверие рынка, доказав, что российский продукт ни в чём не уступает импортному.

— Вы основали свою компанию в 1994 году — непростое для страны и бизнеса время. Поделитесь своей историей успеха.

В 1994 году голландская компания Koudijs («Коудайс»), ныне Royal De Heus, предложила нам новый для тогдашнего рынка продукт — концентрат, который успешно заменял рыбную муку. Мы были первыми и на тот момент и единственными поставщиками его на российский рынок, после появились и другие компании. Сотрудничество с голландскими партнёрами мы продолжаем и по сей день. Основа нашего успеха — технологические наработки зарубежных коллег и наша собственная экспертиза, аккредитованная производственная лаборатория, квалифицированные кадры.

На данный момент российский завод по производству премиксов и престартеров обеспечивает до 30% потребностей рынка. Запуск и развитие собственного производства не только сделали нас лидером рынка кормов и кормовых добавок (сегодня наша доля на рынке составляет 20-25%, по данным исследования «Рынок премиксов в РФ 2011—2016 гг.» ИГ «Аберкейд»), но и позволили внести свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности России. Сегодня «Коудайс МКорма» — российский производитель, успешно применяющий столетний опыт голландских партнёров, компании Royal De Heus. Опыт De Heus позволяет нашей компании заимствовать и применять в своей профессиональной деятельности уникальные мировые практические и теоретические знания и умения в области кормопроизводства, зоотехники, ветеринарии.

Экология и антибиотики

— 2017 год объявлен в России Годом экологии. А какой вклад вносит ваша компания в защиту окружающей среды?

— Рост мирового населения в сочетании с увеличивающимся благосостоянием развивающихся стран и прогрессирующей урбанизацией приведут к резкому скачку спроса на молоко и мясо. К 2050 году нам потребуется на 60% больше продовольствия, чем сегодня. Именно поэтому в 2017 году мы совместно с голландскими партнёрами De Heus запустили программу «Ответственное кормление». Цель программы— обеспечить максимальную эффективность конверсии корма и сократить профилактическое использование антибиотиков в животноводстве. Пять компонентов программы «Ответственное кормление» включают оптимальное воспроизводство здоровых животных, ответственные закупки, экологичное производство и логистику, социальный вклад, заинтересованных и мотивированных сотрудников.

Мы стремимся, чтобы наши корма для животных максимально эффективно конвертировались в высококачественные животные белки. В то же время мы стремимся минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде. Здоровые животные — неотъемлемая часть этой задачи: чем здоровее животное, тем эффективнее оказывается конверсия растительного сырья в животные белки. В конечном счёте максимально эффективная конверсия окажет самое благотворное влияние на окружающую среду, поскольку позволит снизить объём используемого сырья и сократить выбросы.

— Ежегодно в докладах ВОЗ звучит призыв свести к минимуму применение антибиотиков в животноводстве, и реагируют на эти призывы в каждой стране по-разному. Как вы считаете, нужны ли антибиотики при производстве кормов, как их использование отражается на животных и в конечном итоге на людях?

— Приблизительно 40% мирового производства антибиотиков приходится на животноводство. Однако мы знаем, что активное использование антибиотиков в животноводстве имеет негативные последствия: они становятся менее эффективными для предотвращения и контроля болезней животных. Вся наша продукция разрабатывается на основе генетических требований, способствует укреплению иммунитета и повышению резистентности организма.

Решение об использовании антибиотиков предприятие — птицефабрика, свиноводческий или животноводческий комплекс — принимает самостоятельно. Мы консультируем своих партнёров по всем вопросам, касающихся содержания и кормления поголовья, и предлагаем только проверенные решения. Наша цель — помочь производителю вырастить здоровое животное или птицу с минимальными издержками, чтобы мясо, молоко и яйцо, которое едим мы, едят наши дети, было не только вкусным, но и полезным.

— Расскажите, каким вы видите будущее компании? Какие проекты планируете запустить в ближайшее время? Есть ли планы по расширению производства или, возможно, выходу на новые рынки?

— Я верю, что «Коудайс МКорма» сохранит лидирующие позиции. Мы будем продолжать стабильно развиваться, несмотря на всё более жёсткую конкуренцию и снижение темпов роста рынка кормов и кормовых добавок. Мы рассчитываем, что качество нашей продукции и профессиональное сервисное сопровождение будут способствовать процветанию животноводческих предприятий и российского агропромышленного комплекса в целом.

Мы делаем ставку на развитие кормовых программ, на качественное улучшение портфеля клиентов, на развитие существующих партнёров. Компания постоянно повышает уровень технологического сопровождения, а также стремится к внедрению и использованию новых разработок, программного обеспечения, которое не только повысит эффективность работы, но и станет дополнительным конкурентным преимуществом на годы вперед. Совместно с нашим партнёром — голландской компанией De Heus — мы рассматриваем перспективный рынок для экспорта нашей продукции — это Юго-Восточная Азия, также в сотрудничестве заинтересованы Сирия, Ирак, Иран.