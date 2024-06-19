Совкомбанк поддержит строительство крупнейшего в России туристического кластера
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На площадке форума недвижимости «Движение» Совкомбанк договорился о сотрудничестве с краснодарским девелопером Astrum Group. В рамках партнёрства банк планирует поддержать строительство крупнейшего в России туристического кластера — гостиничного четырёхзвёздочного комплекса Alean Resort Montvert.
«Банк примет участие в качестве финансового консультанта, организатора финансирования или кредитора, в том числе проведёт анализ финансовых аспектов реализации проекта и оценки возможности привлечения внешнего финансирования», — заявил первый вице-президент Совкомбанка Игорь Волков.
Сам гостиничный комплекс будет построен в Лазаревском районе города Сочи и станет самым масштабным круглогодичным курортом на берегу Чёрного моря. Об этом заявил генеральный директор компании «СЗ Якорная Щель», входящей в структуру Astrum Group, Евгений Иноземцев.
«Проект… имеет стратегическое значение для развития территорий Лазаревского района… (он. — RT) предусматривает создание более 2 тыс. рабочих мест. Комплекс будет обладать самым большим частным пляжем на побережье, а также самым большим комплексом бассейнов в России», — подчеркнул Иноземцев.