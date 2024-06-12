Регионы «Енисейской Сибири» смогут решать задачи экологии и импортозамещения

В 2018 году на Красноярском экономическом форуме главами Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва было подписано соглашение о сотрудничестве и запущен комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» (КИП), направленный на социально-экономическое развитие трёх регионов.

Распоряжением правительства Российской Федерации одобрен список инвестиционных проектов, которые реализуются в составе КИП, и утверждён план их реализации.

В настоящее время комплексный инвестиционный проект включает 40 инвестиционных проектов с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 3,1 трлн рублей на 2019—2030 годы. В реализации проекта принимает участие более 70 компаний, в том числе являющихся лидерами на мировых рынках промышленной продукции.

Спиральная антенна наземного сегмента ГЛОНАСС

© доцент / Ерохин А.А. / НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь»

Для решения задач научно-технологического развития (НТР), в том числе сопровождения проектов КИП, главами регионов был предложен инструмент НТР — Научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь», который в 2021 году вошёл в состав мировых научно-образовательных центров РФ.

Задачей центра является обеспечение научно-технологического и кадрового сопровождения проектов и мероприятий макрорегиона Енисейская Сибирь по разработке новых технологий и тиражированию лучших практик на основе объединения ведущих научно-образовательных и производственных организаций.

В состав НОЦ входят 28 организаций: девять университетов региона, пять НИИ и 14 предприятий реального сектора экономики, среди которых такие крупные компании, как «РЕШЕТНЁВ», «Красноярский машиностроительный завод», «Норильский никель», «Радиосвязь», «Полюс», «РУСАЛ», «СУЭК».

Общий вид установки для аддитивной технологии прямого подвода энергии и вещества в виде расходуемого электрода и холодной присадочной проволоки (выделен узел горелки с расходуемым электродом и податчик холодной проволоки)

© руководитель / Довоженко Н.Н. / НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь»

Изначально центр создавался как первый климатический НОЦ и был ориентирован на решение задач, связанных с экологическим развитием Сибири и климатическими изменениями, а также с разработкой и применением передовых производственных технологий для снижения углеродного следа товаров и услуг.

Сейчас перед НОЦ поставлены масштабные задачи, в том числе по импортозамещению. Среди них, например, замещение иностранных данных информацией от российских спутниковых систем дистанционного зондирования Земли и замена высокоточных антенн глобальной спутниковой навигационной системы производства Канады, США и Швейцарии отечественными. Для решения поставленных задач объединены опыт и знания АО «РЕШЕТНЁВ», Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва, Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета.

Каркасы теплиц красноярского лесничества (г. Красноярк, ул. Цимлянская, 35в)

© Черник Денис Владимирович, доцент кафедры лесного инжиниринга, СибГУ им М. Ф. Решетнёва

В настоящее время НОЦ «Енисейская Сибирь» является точкой сборки кадровых, финансовых, материальных и других ресурсов, способствующих научно-технологическому и социально-экономическому развитию макрорегиона. Деятельность центра способствует объединению интересов и усилий на всех уровнях принятия решений в регионе.

Научно-технологическое развитие, особенно в условиях ограничений со стороны западных стран, становится ведущим фактором обеспечения конкурентоспособности экономики. Одна из главных функций регионов в этой связи — стратегическое планирование, долгосрочное прогнозирование и проектирование научно-технологического развития.

В связи с этим с конца 2022 года в Красноярском крае запущена работа по формированию Концепции научно-технологического развития (КНТР) региона на долгосрочную перспективу. Проект КНТР включает в себя описание всей системы, в том числе функционирование мер господдержки, развитие вузов, их взаимодействие с экономикой региона, фундаментальной наукой.

В III квартале 2023 года завершён первый этап разработки Концепции научно-технологического развития Красноярского края, которая станет основой актуализированной программы деятельности НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь». Концепция проекта определяет условия и приоритеты развития сектора науки и технологий, а также приоритетные направления и механизмы реализации региональной научно-технологической политики на период до 2035 года.

© ст. преподаватель кафедры, руководитель Центра мониторинга / Савченко П.А. / Институт экологии и географии НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь»

При решении глобальных задач по достижению технологического суверенитета КНТР даёт возможность регионам Енисейской Сибири не только выйти на новый уровень в плане технологического развития, но и комплексно решать задачи экологии, развития городов и совершенствования образования.