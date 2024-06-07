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Группа «Самолёт» и Совкомбанк заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов

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Группа «Самолёт» и Совкомбанк на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют наладить взаимодействие в области инвестиционных проектов в сфере недвижимости.
Группа «Самолёт» и Совкомбанк заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов
  • © ПАО «Совкомбанк»

Соглашение подписали заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и член совета директоров, управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков.

Стороны договорились совместно развивать и укреплять сотрудничество при строительстве жилой и коммерческой недвижимости в регионах России. Приоритетными выбраны инвестиционные проекты по созданию жилых комплексов.

Уточняется, что в рамках соглашения группа «Самолёт» будет готовить предложения о реализации проектов, разрабатывать их финансовые модели, привлекать кредиты и акционерные займы. Совкомбанк в свою очередь будет участвовать в проектах в качестве финансового консультанта, организатора финансирования и кредитора.

«В рамках соглашения банк будет принимать участие в разработке финансовых моделей проектов, проводить анализ финансовых аспектов и возможностей привлечения внешнего финансирования, оказывать услуги по организации долгового финансирования в проекты. Мы уверены, что объединение наших усилий позитивно отразится на социально-экономическом и инфраструктурном развитии субъектов Российской Федерации», — отметил Автухов.

Партнёрство двух компаний построено на принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи, объединения сил и средств.

«Мы рады начать партнёрские отношения с одним из самых крупных и надёжных банков России. Большой опыт и высокий уровень экспертности Совкомбанка поможет нам совместно реализовывать социально значимые проекты по всей стране. Соглашение о сотрудничестве подразумевает не только помощь в финансировании, но и активное участие банка в разработке финансовых моделей», — сказал Прыгунков.

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