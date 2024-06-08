«Мы абсолютно независимы»: гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» — об импортозамещении и работе по газификации в РФ

Генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов рассказал в интервью RT на полях ПМЭФ об импортозамещении, работам по газификации и догазификации в России.

— Год назад мы говорили, что наша газовая отрасль идёт по пути 100%-ного импортозамещения, создаётся новая конкурентная среда. Насколько это удалось и насколько наши продукты выдерживают конкуренцию?

— За этот год мы упрочили наши позиции в части технологического суверенитета. Мы открывали заводы в Петербурге, в Новгородской области, на Кавказе — заводы по производству электросварных фитингов. Это такое изделие, которое соединяет полиэтиленовые трубы и делает это очень быстро. Это прочнее, чем их сваривать, и очень упрощает работу.

Раньше был один производитель на всю страну, и мы уже не зависели от импорта. А сейчас есть конкуренция и по этому узкому виду материалов, которые необходимы для газификации. Сейчас есть уже несколько заводов. И так почти в каждом сегменте производимых материалов для целей догазификации. По нашей части программы газификации и догазификации мы абсолютно независимы.

— Высокая ли сейчас конкуренция среди производителей?

— Конкуренция достаточная для того, чтобы производитель боролся за качество, а мы могли понимать, как они конкурируют между собой по цене.

— Если обновлять газовое оборудование в доме, оно всё может быть отечественным?

— Сто процентов. Всё отечественное. Плита, котёл, газоанализатор, любого вида труба, соединительные детали, собственно, эти фитинги — всё производится в России. Всё отличного качества, надёжное и производится в достаточном количестве.

2024 год с точки зрения газификации и догазификации у нас самый большой по объёму. Мы газифицируем в этом году более 700 новых городов, сёл и деревень.

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Это программа «Газпрома», подписанная с главами 72 субъектов. И 2024 год — самый большой по объёму инвестиций и по количеству трубопроводов и газопроводов, которые нужно построить. Объём инвестиций «Газпрома» в газификацию вместе с догазификацией — 270,3 млрд рублей. Это рекордный объём, и сама программа мощная и масштабная. Сейчас ещё добавилась задача по газификации СНТ.

— Про социальные объекты хочется спросить.

— Все заявки удовлетворены. Газификация касается объектов образования и медицины. Это ФАПы, школы, детские сады. Заявитель подаёт заявку, мы строим газопровод до учреждения — и на этих объектах появляется хорошее, надёжное тепло.

— Очень часто в упрёк России говорили, что наша страна «газовая колонка» либо «бензоколонка». Сейчас идёт ставка на внутренний рынок. Насколько эта площадка перспективна?

— Для «Газпрома» в целом и для компании «Газпром межрегионгаз» внутренний рынок — основной. И вопрос обеспечения надёжных поставок природного газа потребителям — наш приоритет.