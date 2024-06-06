Генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов на полях ПМЭФ рассказал RT, как российские компании справлялись с кибератаками последние два с половиной года.

По его словам, многие смогли показать высокую устойчивость к угрозам.

«Все крупнейшие государственные информационные ресурсы, которые были отданы под нашу защиту, под защиту «Солара», под защиту «Ростелекома» продемонстрировали высокую устойчивость и резистентность к такому уровню угрозы», — отметил Ляпунов.

По его словам, страдают большие и малые коммерческие компании, у которых не соблюдается баланс цифровизации бизнеса и соответствующих мер защиты.

«Если несколько лет назад большая часть атак преследовала задачу на некоторую коммерциализацию, была задача в похищении денег или данных, которые потом продавались, то сейчас эти атаки преследуют исключительно цель либо разрушения, либо нанесения какого-то имиджевого ущерба», — добавил Ляпунов.

Он подчеркнул, что в последние годы были совершены сотни кибератак на российские информационные ресурсы.

«И понятно, источники этих атак — это территория Украины, коллективный Запад, который её поддерживает», — заявил Ляпунов.

В ГК «Солар» рассказали, как российские компании справлялись с кибератаками последние два с половиной года

По итогам 2023 года группа компаний «Солар» занимает пятое место среди европейских поставщиков услуг по управлению информационной безопасностью (Managed Security Service Provider, MSSP) по объёму бизнеса. Первые четыре места поделили сервис-провайдеры из Франции, Швейцарии и Норвегии. В аналогичном рейтинге по миру «Солар» занимает 15-е место. Таковы данные рейтинга iKS-CONSULTING «MSSP в мире по итогам 2023 года».

Сервисное направление ГК «Солар» включает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, управляемые сервисы кибербезопасности Solar MSS, услуги по расследованию инцидентов и реагированию на атаки Solar 4RAYS, комплексный контроль защищённости, мониторинг внешних цифровых угроз Solar AURA и другие.