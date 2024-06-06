«МегаФон» поможет благотворительным организациям в партнёрстве с Совкомбанком

Компания «МегаФон» стала партнёром федерального проекта Совкомбанка «Технологии добра». В рамках инициативы оператор мобильной связи планирует на льготных условиях предоставлять свои сервисы и экспертизу благотворительным некоммерческим организациям. Это поможет НКО оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы, уверены в Совкомбанке.

«МегаФон» и Совкомбанк на полях Петербургского международного экономического форума договорились о партнёрстве в рамках проекта по поддержке благотворительных некоммерческих организаций «Технологии добра». В результате НКО смогут на льготных условиях пользоваться услугами мобильной связи, интернетом и другими цифровыми сервисами.

«Мы рады присоединению к проекту «Технологии добра» одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы «МегаФона» помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы», — заявил генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

На сегодняшний день услугами портала «Технологии добра» уже пользуются свыше 250 некоммерческих организаций. Участникам проекта доступны различные продукты и услуги на безвозмездной или льготной основе, а также ряд цифровых решений под конкретные задачи.

«Платформа «Технологии добра» — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и «МегаФон»... будет рад помочь проекту не только за счёт предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.