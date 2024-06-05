В Совкомбанке заявили об отсутствии рисков для экономики при снижении темпов роста кредитования МСП

По мнению специалистов Совкомбанка, наблюдаемые сегодня рекордные темпы роста кредитования малого и среднего предпринимательства в России уже в ближайшее время могут пойти на спад. В то же время аналитики не ожидают серьёзных последствий для экономики при таком сценарии.

Рекордный рост кредитования малого и среднего бизнеса в России уже в скором времени может замедлиться, однако это вряд ли серьёзно отразится на реальном секторе экономики. Такое заявление сделал управляющий директор цифрового банка Совкомбанка Ярослав Черешнев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Спад роста кредитования произойдёт в том числе потому, что у правительства есть задача по охлаждению экономики. Но при этом я не предполагаю катастрофического падения. Снижение программ господдержки, скорее всего, окажет эффект, но не критичный», — заявил Черешнев во время сессии «Большие деньги для малого бизнеса: лайфхаки привлечения кредитов и капитала».

© ПАО «Совкомбанк»

По его мнению, власти, вероятно, начнут перераспределять своё внимание на более приоритетные с точки зрения государства отрасли.

Впрочем, сегмент малого и среднего предпринимательства, выраженный в маркетплейсах и стихийно возникающих региональных микробизнесах, не только сможет удержать реальный сектор экономики, но и «покажет определённый положительный результат», добавил топ-менеджер.