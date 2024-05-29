Трансмашхолдинг отмечен Гран-при конкурса РСПП

Трансмашхолдинг стал обладателем Гран-при всероссийского конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Президент РСПП Александр Шохин вручил награду первому заместителю генерального директора ТМХ Александру Морозову.

В нынешнем году ТМХ подал заявки на конкурс в трёх номинациях из 14: «За динамичное развитие бизнеса», «За достижения в области охраны труда и здоровья работников» и «За высокотехнологичный проект» (было представлено несколько разработок, главной из которых стал магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28, созданный для работы на БАМе).

Конкурс «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» является ежегодным и проводится с 2008-го. Его целью является содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение на основе экономических, социальных и экологических показателей наиболее динамично развивающихся отечественных компаний, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

Предприятия ТМХ неоднократно побеждали в конкурсе в самых разных номинациях.

«Это огромная честь, — отметил Александр Морозов. — Высокая оценка стала результатом большой работы, которую Трансмашхолдинг проводит в направлении устойчивого развития, безопасного и производительного труда».

В этом году на конкурсе были представлены такие номинации, как «За динамичное развитие бизнеса», «За проект по импортозамещению», «За проект в сфере цифровизации», «За достижения во внешнеэкономической сфере» и другие.