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Совкомбанк будет компенсировать премиальным клиентам траты на рестораны в аэропортах России

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Совкомбанк в рамках программы Sovcombank Wealth Management начнёт компенсировать своим премиальным клиентам траты на рестораны в российских аэропортах. Как отметили в компании, такая возможность появилась благодаря партнёрству банка с платёжной системой МИР и сервисом Mir Pass.
Совкомбанк будет компенсировать премиальным клиентам траты на рестораны в аэропортах России
  • © Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк планирует расширить перечь услуг для состоятельных клиентов в рамках программы Sovcombank Wealth Management. В частности, пользователи сервиса теперь смогут рассчитывать на скидку при посещении кафе и ресторанов в аэропортах на территории России.

Такая возможность появилась благодаря партнёрству компании с платёжной системой МИР и запуску нового предложения для премиальных пользователей ∙ON∙FOOD на базе Mir Pass, отметили в пресс-службе Совкомбанка.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно будет предъявить QR-код сервиса Mir Pass при оплате счёта в одном из ресторанов, участвующих в программе ∙ON∙FOOD. Размер самой скидки составит 1,5 тыс. рублей. При этом за одно посещение клиент может использовать QR-код несколько раз, а скидки будут суммироваться.

«Мы стремимся обеспечить наших клиентов сегмента Premium удобством и комфортом в любой ситуации, включая время ожидания в аэропортах… Мы первыми среди российских банков предоставляем возможность клиентам воспользоваться ∙ON∙FOOD и рассчитываем, что сервис станет приятным дополнением к уже существующим привилегиям», — заявила управляющий директор, глава Sovcombank WM Екатерина Серединская.

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