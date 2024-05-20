В России разработали системы обучения на основе VR/AR-технологий для промышленных предприятий

Лаборатория Digital Humanities Сибирского федерального университета в рамках программы НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь» разработала «Программный виртуальный тренажёр техники безопасности при эксплуатации технологического оборудования» для обучения студентов навыкам безопасной работы с технологическими установками на литейном и нефтегазовом производствах.

В VR-тренажёрах реализуются сцены с чрезвычайными ситуациями на производстве, где пользователи должны сориентироваться и правильно среагировать на возникшую аварию.

Разработчики отмечают, что это критически важно, поскольку в реальных условиях подобные ситуации могут угрожать жизни и здоровью работников, а также вызвать поломки в технологических установках, что может нанести значительный материальный ущерб организации.

Виртуальное пространство VR-тренажёра

© руководитель / Санин Алексей Юрьевич / НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь"

Всего в проекте представлено пять тренажёров для обучения будущих работников промышленной области: фонтанная нефтяная скважина, скважина с установкой штангового глубинного насоса, фонтанная газовая скважина, скважина с установкой электроприводного центробежного насоса и режим чрезвычайной ситуации.

Разработчики тренажёра — лаборатория Digital Humanities — это объединение людей, занимающихся научными исследованиями, а также практиками цифровых технологий, работающих вместе для создания инновационных проектов. В команде работают специалисты, обладающие опытом в UI/UX-дизайне, Unity-разработке, 3D-моделировании и фотограмметрии. Проекты лаборатории направлены в том числе на сохранение культурного наследия в цифровой среде и на использование передовых технологий в обучении, таких как представленный проект.