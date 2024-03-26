Электроэнергия и 3D-принтер «Росатома»: что обсуждают на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2024»

25 марта 2024 года в Парке науки и искусства «Сириус» (федеральная территория Сириус) открылся двухдневный Международный форум «АТОМЭКСПО-2024». Мероприятие проходит при поддержке госкорпорации «Росатом».

На полях форума обсудили электроэнергетическую отрасль и продвижение аппаратов для терапии оксидом азота, также состоялась передача Томскому политехническому университету (ТПУ) 3D-принтера RusMelt 300M производства «Росатома».

«Данный принтер создавался три года, создавался на основании технических требований, которые мы согласовали с тремя крупными корпорациями... Они предъявили требования, которые нужны им для выпуска их продукции. За основу были взяты характеристики лучших принтеров мировых производителей», — заявил генеральный директор бизнес-единицы «Аддитивные технологии» топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.

© ГК «Росатом»

Он уточнил, что в конце прошлого года опытный образец прошёл испытания и подтвердил все технические требования. На данный момент в серийном производстве находятся девять принтеров.

И. о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих отметил, что данный принтер станет важной единицей центра аддитивных технологий.

«Не менее важными являются образовательные задачи. Задачи, которые ставит перед собой наша инженерная школа по сотрудничеству с «Росатомом». Данный принтер будет прибором, на котором будущие поколения конструкторов, технологов, машиностроителей будут отрабатывать новые технологии», — отметил Сухих.

Сотрудничество «Росатома» с вузом также подразумевает разработку совместных программ дополнительного профессионального образования для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовку кадров.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв

© Атомэкспо / Илья Бызов

В рамках форума генеральный директор АО «Русатом РДС» Алексей Асиновский напомнил про соглашение о сотрудничестве с Египтом по продвижению аппарата для терапии оксидом азота «Тианокс», который помогает решать проблемы именно в детском здравоохранении.

© Атомэкспо / Антон Родник

«С момента подписания соглашения о сотрудничестве с Арабской Республикой Египет нами уже подписан поставочный договор. В рамках договора два изделия привезены в Египет, получено разрешение на использование технологий... Российские врачи из НМИЦ им. В.А. Алмазова оказывают непосредственную помощь и обучают египетских специалистов работе с «Тианоксом» и его применению в разных сферах», — отметил Асиновский.

Также, как отметил директор направления по специализированной медицинской технике АО «Русатом РДС» Анатолий Мялицин, сегодня просматривается колоссальная востребованность «Тианокса» в Египте.

В дальнейшем планируется организовать обучение медицинских специалистов с привлечением российских коллег.

«Соответствующая дорожная карта будет подписана в рамках данного форума. Помимо самого обучения, предполагается в дальнейшем и обмен опытом», — уточнил Мялицин.

Сотрудничество не ограничивается Египтом. По словам спикеров, в Африке запланирована активная деятельность с Замбией и Нигерией. Помимо этого, уже подписывается соглашение с Индией. Также планируется расширение в Южной Америке. Ожидаются поставки в Аргентину, Бразилию и Никарагуа.

Кроме того, Асиновский напомнил, что уже сейчас имеется большая география сотрудничества.

«Мы активно работаем с Мексикой, Узбекистаном, Белоруссией», — отметил он.

В ходе форума не обошлось и без разговоров о будущем электроэнергетической отрасли.

«Отрасль, с одной стороны, находится, безусловно, в серьёзном и общем тренде развития. Идёт обновление технологий, идёт процесс инвестирования. Если брать по миру, то возобновляемые источники получают наибольший объём инвестиций в настоящий момент. При этом, если мы говорим про российский рынок, сейчас в России единственный производитель оборудования для ветропарков — это ветроэнергетический дивизион «Росатома», который, соответственно, с 2020 года локализовал технологии и подтвердил, что эта технология освоена. Мы управляем цепочкой поставок, и, собственно, оборудование производится — в прошлом году мы ввели 220 МВт новых ветропарков», — отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

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По его словам, перспективы отрасли в настоящее время можно назвать радужными.

«Мы с вами находимся и будем находиться в ближайшее время в период скорее дефицита электроэнергии: все источники генерации, которые в разумных экономических параметрах способны вырабатывать электроэнергию, будут востребованы. И возобновляемая энергетика здесь обладает одним важным преимуществом. Это скорость проектирования сооружений, объектов. Она наиболее отзывчива на краткосрочные запросы потребителей. Безусловно, она будет находить своё место как у нас в стране, так и в перспективных регионах развития», — заключил он.

Уникальная экосистема подготовки кадров

В программе и экспозиции форума значительную часть занимают образовательные технологии. Как отметила заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, невозможно добиться устойчивого развития атомной энергетики без подготовки кадров.

«Мы создали уникальную экосистему подготовки кадров начиная со школы. Мы продолжаем обучать, когда к нам приходят студенты. Это, конечно же, и колледжи, и наши опорные вузы, и наши две академии. Я не знаю, кто ещё может похвастаться, у кого есть две академии — техническая и корпоративная, где всё собрано в единую систему подготовки», — отметила Терентьева.

Она заметила, что образование является неотъемлемой частью повышения технологического уровня страны и формирования технологического суверенитета.

Форум проходит в 13-й раз. В этом году его участниками стали более 45,5 тыс. человек из 75 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ключевая тема «АТОМЭКСПО-2024» — четвёртое поколение реакторных технологий и лидерство России в этой сфере.