В Совкомбанке утвердили стратегию социальных инвестиций

Совкомбанк одобрил стратегию социальных инвестиций на ближайшие три года. Одним из приоритетов инициативы в компании назвали соцпроекты для общества.

Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций и устойчивого развития до 2026 года. Ключевыми приоритетами инициативы станут социальные проекты для общества, а также забота о сотрудниках группы, отметили в пресс-службе компании.

«Совкомбанк — один из самых активных участников финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI), что позволяет применять лучшие мировые ESG-практики в России», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Совкомбанке, для уплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, группа обратилась в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила уплатить в долларах. До её получения ООН по просьбе компании открыла счёт в одном из российских банков и впервые начала проводить расчёты в рублях.