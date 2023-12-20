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Глава «Россети Центр» рассказал об итогах работы компании в 2023 году

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На ежегодной встрече с представителями СМИ гендиректор компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подвёл итоги их деятельности за 2023 год. Помимо этого, он рассказал о планах на ближайшую перспективу.
Глава «Россети Центр» рассказал об итогах работы компании в 2023 году
  • © Пресс-служба ПАО «Россети Центр»

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провёл традиционную пресс-конференцию, посвящённую итогам деятельности обществ в уходящем году. По его словам, в 2023-м выручка прогнозируется на уровне выше 248 млрд рублей.

При этом компании по-прежнему ставят перед собой три стратегические цели: снижение уровня потерь в распределительной сети, развитие дополнительных услуг и рост производительности труда.

Особое внимание Маковский акцентировал на внедрении отечественных разработок и цифровых технологий. Например, в области электротехнического оборудования компании практически перестали зависеть от зарубежных поставок.

  • © Пресс-служба ПАО «Россети Центр»

Также Игорь Маковский в режиме реального времени показал, как обстоят дела с потреблением электроэнергии в разных регионах страны, что является одним из наиболее точных индикаторов экономической активности в том или ином субъекте.

Наряду с этим глава «Россети Центр» рассказал о результатах работы на приграничных территориях. Как отметил Маковский, у 2 млн человек, проживающих в этих районах, есть свет и тепло, а энергетики научились работать в непростых условиях и продолжают успешно выполнять поставленные задачи.

«Хочу сказать с абсолютной уверенностью, что из года в год наша команда демонстрирует слаженную работу и успешно достигает всех поставленных стратегических целей. Наряду с этим энергетики всегда на передовой при решении амбициозных и масштабных производственных и государственных задач — мы ежедневно отвечаем на вызовы самой суровой современности, продолжая работать и развиваться для улучшения качества жизни граждан, предлагая беспрерывное, доступное и надёжное электроснабжение», — подчеркнул Маковский.

  • Пресс-конференция гендиректора «Россети Центр» Игоря Маковского
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