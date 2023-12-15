Совкомбанк в ходе IPO привлёк от инвесторов 11,5 млрд рублей

Совкомбанк сообщил об успешном проведении IPO на Московской бирже, в ходе которого удалось привлечь 11,5 млрд рублей. Как заявили в руководстве кредитной организации, инвесторы поверили в перспективы бизнеса компании.

15 декабря Совкомбанк провёл первичное публичное предложение акций на Московской бирже. Как отметили в пресс-службе компании, сделка прошла успешно и стала одной из крупнейших за последние годы на рынке акционерного капитала России. Более того, это первое банковское IPO в стране с 2015 года.

Размещение акций прошло по максимальной заявленной цене — 11,5 рубля за штуку. В результате компании удалось привлечь 11,5 млрд рублей, а её рыночная капитализация на момент начала торгов должна составить 230,5 млрд рублей.

IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, подчеркнули в Совкомбанке. Так, на участие в первичном предложении акций было подано свыше 140 тыс. заявок.

«Мы рады, что инвесторы поверили в перспективы бизнеса Совкомбанка. Это дало нам возможность сформировать широкую и диверсифицированную базу, в которую теперь входят клиенты и сотрудники банка, крупные и средние институциональные инвесторы, а также десятки тысяч физических лиц. Наша команда приложит все усилия для того, чтобы реализовать наши амбиции прибыльного роста и оправдать оказанное нам доверие», — заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Торги акциями компании начнутся уже 15 декабря под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4, а один лот будет содержать 100 ценных бумаг. Акции были включены в первый уровень листинга Мосбиржи.

Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании, до 1 июля 2024 года. В рамках IPO был структурирован и механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение месяца после начала торгов.