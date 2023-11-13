Совкомбанк утроит благотворительные пожертвования своих клиентов

Совкомбанк начнёт втрое увеличивать пожертвования своих клиентов на благотворительность на платформе «Про добро». Как отметили в финансовой организации, проект позволит создать оптимальную среду для развития культуры взаимопомощи.

Совкомбанк запустил благотворительную платформу «Совкомбанк про добро». В рамках проекта все пожертвования клиентов на цели фондов-партнёров планируется увеличивать в три раза за счёт средств самого банка.

За пользование банковскими продуктами Совкомбанк начисляет клиентам специальные «баллы добра», которые можно направить на благотворительность вместе со своими деньгами. Один такой балл равен одному рублю, а общая сумма пожертвования складывается из соотношения 70% ― средства банка, а 30% ― деньги благотворителя.

Для получения «баллов добра» достаточно регулярно пользоваться картой рассрочки «Халва». Её держателям при совершении за месяц не менее пяти покупок на общую сумму от 10 тыс. рублей банк начисляет 1 тыс. баллов добра. Баланс можно проверить в личном кабинете на сайте prodobro.ru, куда можно войти по номеру телефона, привязанному к «Халве».

«Мы создали оптимальную среду для развития культуры взаимопомощи. Это кластер благотворительных инициатив, где мы умножаем силу добрых дел наших клиентов, партнёров и сотрудников. «Совкомбанк про добро» поможет объединить усилия, чтобы делать пожертвования системно, прозрачно и адресно», — отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Стать партнёром платформы «Про добро» и разместить свой сбор может любая некоммерческая организация, прошедшая проверку банка на благонадёжность. Сейчас в проекте участвуют благотворительные фонды из разных регионов и сфер деятельности.

Всего за три месяца тестирования платформы в благотворительные фонды было переведено более 12 млн рублей. Для комфортного сотрудничества с НКО и фондами — партнёрами проекта банк предлагает нулевые тарифы на расчётно-кассовое обслуживание.