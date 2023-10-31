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Совкомбанк повысил ставки по вкладам и накопительному счёту

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С 31 октября Совкомбанк поднимает ставки по вкладам и накопительному счёту, а также процент на остаток по карте рассрочки «Халва». Ставки по всем продуктам увеличатся на 1,5 процентных пункта.
Совкомбанк повысил ставки по вкладам и накопительному счёту
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Со вторника, 31 октября, в Совкомбанке поднимаются ставки по срочным вкладам на всех сроках действия. Так, процент по сезонному вкладу «Золотая пора с Халвой» увеличится до 13% годовых на сроках три и шесть месяцев.

При этом максимальная ставка составит 13,3% годовых по вкладу «Удобный», открытому на три года. Эти условия будут доступны клиентам «Халвы» при регулярном использовании карты и отсутствии просрочек по кредитам в банке.

«Для держателей «Халвы» процент на остаток по карте увеличится до 10,5% годовых — повышенная ставка действует при подключении подписки «Халва. Десятка» и выполнении регулярного оборота по карте, то есть совершении не менее пяти покупок на общую сумму от 10 тыс. рублей в месяц», — рассказали в пресс-службе финансовой организации.

В свою очередь, новым клиентам «Халвы» в первые три месяца на остаток по карте будут начислять 15% годовых, добавили в банке.

Кроме того, с 31 октября до 10% годовых увеличивается процентная ставка по накопительному счёту «Онлайн-копилка» при условии регулярного пополнения копилки с карты «Халва». Саму «Онлайн-копилку» клиенты могут открыть в мобильном приложении или личном кабинете банка.

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