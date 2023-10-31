Ректор СФУ рассказал об отношениях со Славянскими университетами в Киргизии и Таджикистане

Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев рассказал об активизации отношений с представителями Славянских университетов в Киргизии и Таджикистане.

«Славянские университеты создавались в бывших национальных республиках Советского Союза как средство сохранения научно-образовательного потенциала и возможности получения высшего образования для русскоязычной молодёжи. При этом существование славянских университетов не было простым. Сложная экономическая и политическая ситуация в Кыргызской и Таджикской республиках в этот период отразилась и на возможностях университетов», — рассказал Румянцев.

Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев

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Он также подчеркнул, что славянские университеты прошли сложный путь и выполнили задачи того временного периода, сохранили свой научно-образовательный потенциал.

Кроме того, ректор рассказал о проекте «Российское пространство: наука и образование».

«Это открытый образовательный ресурс, направленный на расширение межкультурного и научного диалога, предоставление доступа к разнообразным обучающим онлайн- и офлайн-курсам», — отметил Румянцев.

Проект создан в рамках сотрудничества СФУ с РТСУ (Российско-Таджикский Славянский университет) и КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет) в целях укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества и расширения совместного научно-образовательного пространства.

«Предлагаемый образовательный ресурс предоставляет широкие возможности для навигации, участия в конкурсах и олимпиадах, получения образования для таджикских и кыргызских школьников и студентов. Учителя и преподаватели таджикских и кыргызских школ и вузов могут пройти программы повышения квалификации, получить доступ к учебно-методическим кейсам по использованию в обучении цифровых технологий», — уточнил ректор.