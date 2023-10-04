Участники форума Ecumene 2023 обсудили новые подходы к реализации целей устойчивого развития

С 27 по 29 сентября в Москве при поддержке ООН прошёл третий Глобальный финансовый форум Ecumene 2023, генеральным партнёром которого выступил Газпромбанк. На площадке Дома культуры «ГЭС-2» его участники обсудили вопросы формирования новых подходов к реализации основных целей в сфере устойчивого развития.

За три года существования Глобальный финансовый форум Ecumene стал авторитетной площадкой, объединяющей российских и иностранных экспертов, представителей научных и деловых кругов, органов власти и общественных организаций, заявил в своём обращении к гостям форума председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, мероприятие даёт уникальную возможность обсудить ключевые задачи долгосрочного устойчивого развития мировой экономики и укрепления партнёрств для совместной реализации проектов.

Он также напомнил, что перед страной сегодня стоит цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого была утверждена стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выброса парниковых газов, которая определила мероприятия по декарбонизации.

Вопросы, обсуждаемые на площадке Ecumene 2023, являются ключевыми не только для России, но для всего мира, считает зампред российского кабмина Виктория Абрамченко. Её слова подтверждает ежегодно растущее число стран — участниц форума.

«Наша планета ежедневно сталкивается с последствиями изменения климата, потерей природных ресурсов и биоразнообразия, загрязнением окружающей среды и накоплением отходов, водным дефицитом, снижением физической доступности продуктов питания. Решение вопросов устойчивого развития и охраны окружающей среды возможно только при консолидации усилий всех государств и гармонизации применяемых подходов», — подчеркнула вице-премьер.

На пленарном заседании участники обозначили подходы к преодолению климатического кризиса. Советник президента Валерий Фадеев отметил, что необходимо менять мышление всего общества в вопросах потребления, а председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов рассказал о зависимости здоровья людей от качества воды, воздуха и еды.

«Решение экологических проблем — главный ключ к повышению качества жизни, причём для нескольких поколений вперёд», — подчеркнул Фетисов в своём выступлении.

Спикером выступила и заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко.

«Ойкумена — это среда обитания, которую мы надеемся сохранить и возродить. То, что окружающая среда ухудшается, — объективная реальность. Климат, воздух, вода и природа не имеют границ. Их сохранение — общечеловеческая задача, решение которой невозможно обеспечить в одиночку», — подчеркнула Борисенко.

Она также стала модератором сессии «Новая форма денег», посвящённой цифровым валютам и другим финансовым инструментам.

За три дня форума на площадке поднимались такие темы, как изменение климата, вклад женщин в повестку устойчивого развития, экономика биоразнообразия, искусственный интеллект, информационная и финансовая безопасность, наука, образование и обучение, роль современной культуры в преображении городов и другие.

Глобальный финансовый Форум ECUMENE 2023

В отдельную сессию организаторы выделили вопросы, связанные с рынком углеродных единиц. Её модератором выступила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

«Рынок углеродных единиц — важная часть инфраструктуры — как климатической, так и экологической. Подходы к его формированию в разных юрисдикциях отличаются: где-то он активно развивается, где-то только зарождается, всё происходит очень неоднородно. Важнейший вопрос для российского рынка углеродных единиц как для активно развивающегося — это качество климатических проектов и их верификации. Мы придаём этому очень большое значение, Газпромбанк принимает участие в разработке методологической базы климатических проектов и старается перенимать лучшие мировые практики в кооперации с другими странами», — рассказала Салугина-Сороковая.

В закрывающей сессии участники подвели итоги, сделав акцент на необходимости международного диалога в продвижении повестки устойчивого развития и выработке общих решений для сохранения благоприятной жизни будущих поколений. В ходе трёх дней форума участие в нём успели принять 143 спикера из 31 страны, а сессии посмотрели 718 тыс. зрителей из 87 государств — в два раза больше, чем в прошлом году.