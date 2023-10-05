«Продемонстрировала высокий уровень устойчивости»: на форуме BRIEF'23 обсудили адаптацию экономики России к санкциям

В условиях беспрецедентного санкционного давления экономика России продемонстрировала высокий уровень устойчивости, что во многом связано с гибкостью бизнеса. Адаптацию страны к новым условиям обсудили участники прошедшего в Ленинградской области Балтийского регионального инвестиционного форума.

В Ленинградской области состоялся пятый Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF'23. Участие в мероприятии приняли более 700 человек, включая делегатов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Турции.

На полях деловой площадки представители власти, бизнеса и научного сообщества обсудили наиболее актуальные вопросы, в первую очередь связанные с развитием промышленности. Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, такая синергия уже даёт свои плоды и позволяет отвечать на актуальные вызовы для экономики.

По его словам, Ленобласть по-прежнему входит в число ведущих регионов России по росту экономики и инвестиций. При этом местный бизнес продолжает адаптироваться к изменившимся условиям работы и не только расширяет мощности, но и осваивает новые рынки, а также занимает ниши, освободившиеся после ухода иностранных конкурентов, добавил губернатор.

«Ещё в начале прошлого года Ленинградскую область занесли сразу же в красную зону самых рискованных регионов из-за большого количества предприятий с участием иностранного капитала и ориентации наших предприятий на экспортно-импортные связи с Европой. Были прогнозы по падению индексов валового регионального продукта и промышленного производства... Мы выстояли… По итогам 2022 года и первого полугодия 2023-го мы демонстрируем рост экономики, несмотря на санкционное давление», — заявил Дрозденко во время пленарной сессии BRIEF.

Как подчеркнул глава Ленобласти, восстановление экономики говорит о том, что доверительное отношение, прямой диалог бизнеса, власти, надзорных органов и точечная поддержка становятся прочной основой, на которую могут опереться руководство и бизнес региона.

Наряду с улучшением ситуации в экономике Ленобласти участники дискуссии обсудили общее положение дел по всей России. Как отметил директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачёв, в условиях беспрецедентного внешнего давления страна достойно справилась с вызовами.

«Несмотря на стартовые резко негативные ожидания, мы видим, что российская экономика продемонстрировала высокий уровень устойчивости. Во многом это связано с гибкостью российского бизнеса, с его высоким адаптационным потенциалом», — сказал Симачёв.

© Пресс-центр Ленобласти

Лучше всего наметившиеся структурные сдвиги в российской экономике отражает внешнеторговая статистика страны. Такую точку зрения во время пленарной сессии BRIEF'23 выразила заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

«Уже к середине 2022 года товарооборот России со странами БРИКС превысил по своему объёму торговлю с Евросоюзом. При этом объёмы торговли России с США и Великобританией упали до исторических минимумов», — рассказала специалист.

В целом для адаптации к санкционным ограничениям почти четверть российских компаний (22%) нашли новых иностранных поставщиков сырья, материалов и комплектующих, 19% сократили издержки, 18% договорились о сотрудничестве с отечественными производителями, а 10% нашли новые рынки сбыта в стране и за её пределами. При этом большинству предприятий (41%) вовсе не пришлось предпринимать никаких специальных действий, добавила Федюнина.

Ощутимые изменения претерпела и структура прямых иностранных инвестиций, о чём в рамках обсуждения рассказал генеральный директор инвестиционно-аналитического агентства «ПКР» и цифровой платформы «Инвестиционные проекты» Даниил Новицкий. По его словам, за последнее время США, Германия, Италия и Финляндия резко сократили вложения в российские инвестпроекты, тогда как Китай, Индия и государства Персидского залива, напротив, заметно увеличили объём инвестиций.

Всего же в России сейчас реализуются инвестиционные проекты на общую сумму почти 123 трлн рублей. Причём капиталовложения идут в равной степени со стороны государства и частного бизнеса, подчеркнул Новицкий.

«Мы видим, что государство и частный бизнес — это почти две равные половинки. 50% в России — это частный капитал и 50% — это государство, непосредственно бюджеты всех уровней и компании с госучастием», — пояснил специалист.

© Пресс-центр Ленобласти

Примечательно, что среди субъектов РФ одно из ведущих мест по инвестиционной активности частного капитала (четвёртое место) занимает именно Ленинградская область, свидетельствуют данные цифровой платформы. Всего в регионе реализуется 706 проектов на 3,34 трлн рублей.

Кроме того, Ленобласть располагается на шестой строчке в топ-15 субъектов страны по вводу в эксплуатацию промышленных проектов за последние 12 месяцев. В регионе за это время было введено 39 таких проектов на 91 млрд рублей.

Всего же за последний год прирост частных капиталовложений в реализуемые и заявленные проекты в Ленинградской области составил 580,8 млрд рублей. При этом доля частных инвестиций в регионе сейчас составляет 58%, что выше, чем в среднем по России.

«Сегодня мы находимся в одном из лучших и передовых регионов, о чём свидетельствуют все показатели… Мы видим примеры, как бизнес преодолевает все сложности. Хотелось бы, чтобы все этим вдохновились и пошли захватывать новые рынки, ниши, в том числе экспортные, находясь здесь, в Ленобласти, и делая дальше больше», — подчеркнул Даниил Новицкий.

В завершение дискуссии её участники сошлись во мнении, что в перспективе драйверами экономического роста будут те предприятия, которые могут гибко адаптироваться к меняющимся условиям и в рамках тесных партнёрских отношений перестраивать производство. При этом главными качествами, которыми должен обладать бизнес, эксперты назвали смелость и открытость.

#Официальное сообщение Агентства экономического развития Ленинградской области.