В Красноярске прошёл третий медиафорум «Игры разума»

С 21 по 23 сентября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета состоялся третий медиафорум «Игры разума» для представителей студенческих СМИ. В этом году главной темой форума стало укрепление межнациональных отношений и взаимопонимания между различными культурами и народами.

«Минобрнауки России проводит масштабную комплексную работу по укреплению межнациональных отношений, и большинство мероприятий, конечно, направлено на участие в них нашей активной творческой молодёжи. Одно из таких событий — медиафорум «Игры разума», который традиционно выступает площадкой объединения талантливых ребят и способствует повышению уровня их медиаграмотности. Во многом благодаря студенческим СМИ молодёжь может получать правдивую и понятную для себя информацию, что сегодня особенно важно для сохранения гражданского мира и согласия», — сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

© Пресс-служба СФУ

«Игры разума» объединили 158 студентов из 53 российских вузов и четырёх славянских университетов.

«Наверное, уже мало кто помнит, что «Игры разума» были придуманы студентами. Ещё в 2020 году мы получили первые предложения организовать выездное обучающее и практическое мероприятие для студенческих СМИ. Минобрнауки России тогда приняло решение поддержать этот проект», — обратился к студентам директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Андрей Толмачев.

За три дня масштабного студенческого медиафорума участники узнали о работе Молодёжного медиацентра Минобрнауки России и истории Енисейской Сибири, узнали о работе нейросетей, научились создавать яркие заголовки и цепляющие читателя тексты, обучались видеографии и фотографии, дизайну, SMM и продюсированию, научились работать с информацией и находить фейки. Кроме того, им пришлось выполнять творческие задания от организаторов медиафорума.

© Пресс-служба СФУ

В завершение медиафорума состоялось традиционное иммерсивное шоу: пять сюжетов погрузили команды в разнообразие культуры, природы, языков и кухни разных российских регионов.

«Мы живём в глобальном мире, когда информационное пространство формируют не только медиахолдинги и известные журналисты. Лидером мнений может стать любой человек. Информационное агентство и 15-летний блогер могут иметь сопоставимую по численности аудиторию. Тем важнее осознавать ответственность перед теми, кто прислушивается к твоим словам. Студенческий форум «Игры разума» — как раз та площадка, где не только формируются журналистские навыки, но и объясняются ключевые принципы медиадеятельности, главные из которых объективность, честность, патриотизм и интернационализм», — сказал ректор СФУ Максим Румянцев.

В течение трёх дней участники медиафорума наполняли ресурсы своих студенческих СМИ и вузов контентом с мероприятий, выпустив только за первый день более 50 материалов.

Проректор по информационной работе СФУ Евгения Туртапкина назвала студенческий медиафорум «Игры разума» знаковым проектом.

«Во-первых, это про образование, про новые технологии в медиа. Во-вторых, он полностью созвучен идеологии Сибирского федерального университета, которую можно сформулировать как «открытый университет». Результатом трёх дней стали десятки и сотни постов и фотографий — большую открытость сложно представить. В-третьих, это проект про толерантность и межнациональные отношения. А Сибирь, как известно, тот регион, где люди самых разных национальностей всегда умели находить общий язык. Надеюсь, что наши гости смогли прочувствовать сибирское радушие и дружелюбие», — отметила Туртапкина.

© Пресс-служба СФУ

По итогам всех выполненных на медиафоруме заданий эксперты признали победу за командами из Оренбургского государственного университета, Алтайского государственного университета и Луганского государственного университета имени Владимира Даля.

Студенты выиграли пресс-тур в Сочи. Вместе с ними в поездку отправятся победители онлайн-голосования за лучшую командную работу в аккаунте агрегатора студСМИ «НОС: наука, образование, студенчество» — коллектив Тверского государственного университета.

«Медиафорум? Скорее Медиашторм! Три дня пролетели как один. Спать приходилось по четыре часа в сутки. За несколько минут приходилось менять райтера, фотографы работали на разрыв. Но зато теперь я точно знаю, что во время таких головокружительных нон-стоп-мероприятий формируется отличная команда, с которой потом и в огонь, и в воду, и в другой медиафорум», — поделилась руководитель Медиапарка СФУ, руководитель регионального студенческого медиацентра Минобрнауки России Анна Сяглова.