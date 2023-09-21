Совкомбанк запустил вклад в евро под 2% для премиум-клиентов

С 20 сентября для клиентов Sovcombank Wealth Management доступен специальный вклад в евро. Ставка по нему составляет 2% при открытии депозита сроком на 12 месяцев.

В среду, 20 сентября, Совкомбанк запустил специальный вклад в евро для клиентов Sovcombank Wealth Management. При открытии депозита на шесть месяцев ставка по нему составит до 1,5% годовых, а на 12 месяцев — до 2%.

Как отметили в пресс-службе кредитной организации, ставки по вкладам в евро в Совкомбанке — одни из самых высоких среди крупнейших банков России.

Sovcombank Wealth Management предоставляет эксклюзивное банковское обслуживание и выгодные тарифы. В сервис входят: пакет привилегий, премиальные инвестиционные и карточные продукты, льготные тарифы на брокерское обслуживание и страхование, а также индивидуальный курс обмена валют.