Совкомбанк запустил вклад в евро под 2% для премиум-клиентов
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В среду, 20 сентября, Совкомбанк запустил специальный вклад в евро для клиентов Sovcombank Wealth Management. При открытии депозита на шесть месяцев ставка по нему составит до 1,5% годовых, а на 12 месяцев — до 2%.
Как отметили в пресс-службе кредитной организации, ставки по вкладам в евро в Совкомбанке — одни из самых высоких среди крупнейших банков России.
Sovcombank Wealth Management предоставляет эксклюзивное банковское обслуживание и выгодные тарифы. В сервис входят: пакет привилегий, премиальные инвестиционные и карточные продукты, льготные тарифы на брокерское обслуживание и страхование, а также индивидуальный курс обмена валют.