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Совкомбанк запустил вклад в евро под 2% для премиум-клиентов

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Владимир Цегоев
С 20 сентября для клиентов Sovcombank Wealth Management доступен специальный вклад в евро. Ставка по нему составляет 2% при открытии депозита сроком на 12 месяцев.
Совкомбанк запустил вклад в евро под 2% для премиум-клиентов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В среду, 20 сентября, Совкомбанк запустил специальный вклад в евро для клиентов Sovcombank Wealth Management. При открытии депозита на шесть месяцев ставка по нему составит до 1,5% годовых, а на 12 месяцев — до 2%.

Как отметили в пресс-службе кредитной организации, ставки по вкладам в евро в Совкомбанке — одни из самых высоких среди крупнейших банков России.

Sovcombank Wealth Management предоставляет эксклюзивное банковское обслуживание и выгодные тарифы. В сервис входят: пакет привилегий, премиальные инвестиционные и карточные продукты, льготные тарифы на брокерское обслуживание и страхование, а также индивидуальный курс обмена валют.

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