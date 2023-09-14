«Надо вырабатывать общие подходы»: на ВЭФ обсудили продвижение климатической повестки в рамках ШОС и ЕАЭС

На Восточном экономическом форуме состоялась сессия «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям». Участники дискуссии обсудили необходимость адаптации к изменениям климата, взаимного признания углеродных единиц на уровне крупных экономических блоков, а также поддержания баланса между национальными и наднациональными интересами при энергетическом переходе.

Россия должна уделять больше внимания адаптации экономики к изменению климата. Об этом на полях VIII Восточного экономического форума заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников.

По его словам, на сегодняшний день мировое сообщество бросило все силы на борьбу с глобальным потеплением и загрязняющими выбросами. Вместе с тем, как подчеркнул министр, климат остаётся очень инерционной системой, поэтому вопрос приспособления к меняющимся условиям также имеет большое значение.

«Как бы мы ни пытались сократить выбросы СО2, во-первых, наши возможности ограниченны, просто это очень дорого как минимум, во-вторых, климат всё равно будет теплее. Температура будет расти, и с этой точки зрения нам нужно гораздо большее внимание уделять адаптации», — подчеркнул Решетников.

Глава МЭР призвал сфокусироваться на этой теме все страны Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и БРИКС. Москва, в свою очередь, намерена аргументировать свою позицию и предлагать соответствующие решения. Так, например, Россия готова предоставить на международном уровне свою модель прогнозов климатических изменений.

Проект был запущен по поручению президента Владимира Путина, и на его реализацию власти страны планируют направить порядка 10 млрд рублей. Как отметил Максим Решетников, в инициативе задействованы практически все ведущие институты и академии наук. В их задачу входит создание национальной системы климатического мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов, в том числе поглощающей способности Мирового океана.

«Есть и большой блок экономических моделей, которые анализируют именно экономическое измерение всех климатических явлений… Мы готовы активно предлагать итоги этого моделирования в том числе для других стран, поскольку у нас есть мировая модель с одним разрешением и есть модель РФ, сопредельных регионов с более детальным разрешением, и мы готовы во взаимодействии с местной наукой адаптировать эту модель под потребности конкретной страны», — рассказал министр.

Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям

По его мнению, никто не может заниматься вопросами климата в одиночку, поэтому Россия предлагает такую форму взаимодействия. Впрочем, первоочередной задачей в рамках совместного продвижения климатической повестки в рамках ЕАЭС и ШОС должно стать взаимное признание углеродных единиц, подчеркнул министр.

«В Глазго (на Конференции ООН по изменению климата. — RT) был сделан большой шаг вперёд, но дальше с точки зрения конкретной механики мы буксуем. Даже если мы не можем договориться на 200 стран, давайте договариваться на 10—20 стран — ШОС, БРИКС и так далее — о взаимном признании хотя бы тех же углеродных единиц и (снижении. — RT) углеродного следа продукции. Это будет гигантский шаг вперёд, на основе которого мы сможем двигаться дальше», — добавил Решетников.

Ускорить взаимное признание углеродных единиц в рамках крупных экономических блоков можно было бы в том числе за счёт допуска иностранных верификаторов на российский рынок. Такое мнение во время дискуссии выразила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

В целом, как отметила топ-менеджер, на сегодняшний день ЕАЭС и ШОС — это два крупнейших интеграционных объединения Евразии, сферы интересов которых во многом совпадают. Более того, ещё в 2021 году между двумя организациями был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в области финансов, торговой и таможенной политики, транспорта, цифровизации и энергетики. Хотя климатической повестки в этом списке нет, вопрос её включения в перечень становится всё более актуальным.

«Важно отметить, что сегодня климат — это уже в большей степени про экономику, нежели про экологию. Поэтому, конечно, климатические вопросы сегодня должны входить в перечень общих тем. И мы видим, что… возникают всё более явные предпосылки для формирования экономических барьеров на фоне развития национального климатического регулирования, и именно поэтому нам кажется сегодня важным говорить именно о балансе национального и наднационального в климатической повестке», — подчеркнула спикер.

Похожую точку зрения в рамках обсуждения выразил и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. При этом, как подчеркнул вице-премьер, при продвижении климатической повестки и связанных с ней инициатив в области зелёной энергетики нужно действовать скоординированно и без лишнего давления на членов ШОС и ЕАЭС.

«Ещё один аспект, который связан с энергетическим переходом — стимулирование низкоуглеродного развития. Здесь также хотелось бы обратить внимание, что это не должно становиться инструментом политического давления и торговых барьеров. Поэтому здесь необходимы очень хорошо скоординированные действия всех государств — членов ШОС, ЕАЭС на площадке ООН, ВТО. Здесь надо вырабатывать общие подходы», — пояснил Оверчук.