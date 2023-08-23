В Тюменском государственном университете рассказали об обучении иностранных студентов

В прошедшем учебном году в Тюменском государственном университете прошли обучение более 600 студентов из 26 стран, в том числе из Ганы, Сирии, КНР, Гвинеи, ЮАР, Камеруна и Нигерии.

«Приёмная кампания 2023 года тоже идёт успешно. В вуз уже подали документы больше 500 иностранцев. Существенное количество ребят из стран СНГ (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) ежегодно выбирают ТюмГУ», — рассказали в университете.

Особенно популярны у иностранных абитуриентов в последние годы специальности, связанные с цифровыми технологиями: прикладная информатика, безопасность информационных систем, информационные системы и технологии. Но, как всегда, остаются востребованными экономика, международные связи, медиакоммуникации, а также направления естественно-научного цикла.

© Пресс-служба ТюмГУ

«Помимо качественного образования, наша задача — создать такие условия для иностранного студента, чтобы он чувствовал себя спокойно и уверенно, а значит, смог полностью раскрыть свой потенциал, почувствовать тепло наших сердец, стать амбассадором российских ценностей в своей стране», — рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В университете отлажена система сервисов для работы с иностранными студентами. Отмечается, что отбор абитуриентов ведётся по каналам Россотрудничества, где лидирующую роль в коммуникации выполняет отдел по приёму и сопровождению иностранных обучающихся из стран СНГ Центра рекрутинга и развития.

В ТюмГУ также напомнили, что уже десять лет успешно функционирует подготовительное отделение, где несколько сотен молодых людей получили базовые знания по русскому языку. Работают Ассоциация иностранных студентов и целая линейка страновых центров. В этом году к китайскому, арабскому, корейскому добавился африканский центр.

© Пресс-служба ТюмГУ

В университете также рассказали о молодом учёном Куадио Жюльене, который приехал в Тюмень из Кот-д'Ивуара (Западная Африка) в 2019 году. После окончания аспирантуры в ТюмГУ он вернулся на родину, где приступил к реализации давно задуманного проекта. Он планирует создать систему связей между Россией и Кот-д'Ивуаром.

«Я хочу, чтобы наши ребята приезжали в Россию учиться, а затем возвращались — работать в индустрии и науке, хочу создавать хорошие и серьёзные отношения между нашими странами и народами», — рассказал он.