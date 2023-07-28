Форум «Умный город — Умная страна» в Уфе посетили три тысячи человек

В столице Башкортостана Уфе завершил работу IV Международный форум развития и цифровой трансформации регионов России «Умный город — Умная страна». Участие в нём приняли 3 тыс. человек. Это представители федеральных органов власти, 78 регионов РФ, а также гости из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Болгарии и Турции.

«В рамках выставочной экспозиции передовых инновационных цифровых и инженерных решений для «Умного города» более 35 федеральных и региональных компаний представили свои наработки в сфере реализации проектов по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды, разработки и внедрения технологии цифровизации для государства и бизнеса, создания IT-продуктов в области облачных технологий, разработки программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем на основе технологий видеоаналитики с глубоким обучением, производства беспилотных летательных аппаратов и многих других», — отметил министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева отметила высокий уровень технологичности форума.

«Это самый технологичный форум умных городов из всех, что проходили в нашей стране. Уверена, что организация форума подтверждает наш статус одной из ведущих конгрессных площадок страны», — заявила Болычева.

Президент Башкирии Радий Хабиров

© пресс-служба форума «Умный город — Умная страна»

Подводя итоги форума, глава Минстроя России Ирек Файзуллин поблагодарил команду главы Башкортостана Радия Хабирова за проделанную работу.

«Чтобы добиваться чего-либо, необходимо правильно использовать методы государственных инструментов, включая их последовательность, регулярность, ответственность, контроль. Проще говоря, использовать хорошо налаженную управленческую деятельность и бить в одну точку. Это принесёт результаты», — заявил Хабиров.