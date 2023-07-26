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В Уфе состоялось открытие форума «Умный город — Умная Страна»

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RT
В Уфе состоялось открытие IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная Страна». Он даёт участникам мероприятия возможность презентовать свои проекты и обменяться опытом с экспертами из ряда отраслей: цифровой трансформации управления, здравоохранения, транспорта, энергетики и прочих.
В Уфе состоялось открытие форума «Умный город — Умная Страна»
  • Форум «Умный город — Умная Страна»
  • © Пресс-служба форума «Умный город — Умная Страна»

В начале пленарного заседания гостям зачитали приветственное слово зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко. Так, он заявил, что «Умный город — Умная Страна» — уникальная площадка по обмену опытом, помогающая найти ответы на вызовы цифровой трансформации. Чернышенко выразил уверенность, что участникам форума удастся найти перспективные решения по многим вопросам.

Как, в свою очередь, отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, чьё приветственное слово также зачитали участникам форума, в 2023 году исполняется пять лет с начала активной реализации мероприятий проекта Минстроя по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

За это время более 200 городов страны внедрили современные цифровые решения, главной целью которых является создание безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

Без современных информационных технологий невозможно представить стабильное развитие общества и инфраструктуры страны. Важно, чтобы подобное развитие прослеживалось не только в городах федзначения, но и в стране в целом, подчеркнул, со своей стороны, министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

По словам организаторов мероприятия, на участие в форуме в 2023 году подали более 2 тыс. заявок. Впервые за его историю на площадке присутствуют семь заместителей федеральных министров.

  • Глава Башкирии Радий Хабиров
  • © Пресс-служба форума «Умный город — Умная Страна»

Для Башкирии огромная честь — принимать форум «Умный город — Умная Страна», заявил глава республики Радий Хабиров. «Мы постараемся, чтобы вам было комфортно поработать. «Умный город» — это форум, настроенный на будущее», — резюмировал он.

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