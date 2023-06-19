В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина

В городе Губахе Пермского края на площадке АО «Метафракс Кемикалс» введён в эксплуатацию комплекс по выработке аммиака, карбамида и меламина (АКМ) на основе продувочного газа производства метанола.

В церемонии открытия объекта приняли участие замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин, губернатор региона Дмитрий Махонин, руководство компании, представители промышленного и банковского секторов.

В результате реализации проекта создан технологически взаимосвязанный комплекс АКМ с проектной мощностью по карбамиду — 500 тыс. т в год, по аммиаку — 298 тыс. т в год и по меламину — 40 тыс. т в год.

«Метафракс Групп» силой своей инженерной школы, управленческой команды в очередной раз продемонстрировала, что любые планы можно осуществлять в любых условиях. Созданное производство — уникальное, аналогов ему нет. Мне как пермяку вдвойне приятно здесь сегодня находиться, поздравлять вас с этим событием. Желаю вам новых амбициозных проектов!» — заявил Михаил Юрин.

Пуск в эксплуатацию комплекса АКМ означает завершение одного из самых крупных инвестиционных проектов в Пермском крае. Его общая стоимость составила более 67 млрд рублей.

© Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил участников церемонии с историческим событием.

«Компания «Метафракс» является нашим надёжным партнёром в решении экономических, инфраструктурных и социальных вопросов региона. Благодаря пуску АКМ в Прикамье появилось одно из крупнейших в мире предприятий в отрасли органической химии. Это станет драйвером для развития в регионе новых производств. Самое важное, что реализация инвестпроектов компании способствует развитию Губахи. В рамках проекта создано порядка 400 новых рабочих мест, для работников возведено шесть многоэтажных жилых домов, проделана большая работа по благоустройству города. Благодаря таким предприятиям вносится весомый вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа и соседних территорий», — подчеркнул губернатор.