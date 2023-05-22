В Перми названы победители конкурса «Мастера гостеприимства»

В Перми объявлены победители третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Победителями названы 23 мастера из 17 регионов, которые станут частью кадрового туристического потенциала страны, получат гранты на профессиональное развитие, поддержку своих идей, а в наставники — лидеров индустрии гостеприимства.

Всего в Пермь приехал 121 мастер из 42 регионов страны — финалисты направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме».

Специалисты индустрии гостеприимства и неравнодушные жители страны общались, обменивались опытом и обсуждали актуальные для развития туризма вопросы.

На церемонии закрытия форума участников поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«От всей души поздравляю победителей! Сегодня в гостеприимном Пермском крае, в центре Урала, собрались очень неравнодушные, яркие, талантливые и творческие люди. Других на финале «Мастеров гостеприимства» просто не может быть. Люди, которые выбрали своим призванием дарить радость другим, могут быть только очень неравнодушными и творческими. Ведь туризм — это про эмоции, про передачу своей любви к родной земле, способность делиться радостью. У вас это здорово получается», — отметил Кириенко.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в свою очередь, отметил, что для региона в год 300-летия краевой столицы большая честь принимать первый Форум гостеприимства России.

«Мы благодарны команде президентской платформы «Россия — страна возможностей» и лично первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Владиленовичу Кириенко за возможность собрать в Пермском крае самых талантливых представителей индустрии гостеприимства из разных уголков нашей страны», — сказал Махонин.

Он также отметил, что турпоток в регион за год увеличился на 13% и составил 820 тыс. человек.