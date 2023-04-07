В Перми планируется открыть новейший производственно-учебный центр

Ростех намерен открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить две тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно. Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Губернатор отметил, что промышленные предприятия региона решают важнейшие задачи федерального значения.

«Они активно развиваются: в ближайшие годы при поддержке Федерации собственники планируют инвестировать в техническое перевооружение оборонно-промышленных предприятий порядка 250 млрд руб. Поэтому потребность предприятий в кадрах продолжает расти, а по некоторым направлениям в ближайшие годы спрос на специалистов увеличится в 2-3 раза. Мы осознаём важность обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому со своей стороны оказываем нашим предприятиям всестороннюю помощь в решении этого вопроса», — заявил Махонин.

Как отмечает пресс-служба губернатора края, в рамках проекта создания ПУЦ планируется использовать зарубежный опыт практико-ориентированного обучения. Производственно-учебный центр будет оснащён технологическим оборудованием. Ученики в процессе будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции.

На мощностях ПУЦ будет вестись как профессиональная подготовка рабочих с нуля, так и работа по повышению квалификации и переподготовке действующего персонала, а также по обучению наставников на производстве. Для обучающихся по программам среднего профессионального образования в центре предусмотрены корпоративные стипендии. По итогам обучения студенты получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники — возможность карьерного роста.